Суд продолжил меру пресечения подозреваемому в убийстве Фарион: сколько будет находиться под стражей

Галицкий районный суд города Львова продлил меру пресечения подозреваемому в умышленном убийстве языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион еще на 60 суток. Следовательно, Вячеслав Зинченко будет находиться под стражей без права на залог до 12 января 2025 включительно.

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Как сообщил Офис генпрокурора, соответствующее решение суд вынес в среду, 13 ноября. Также велась прямая видеотрансляция судебного заседания.

"Продлить подозреваемому Зинченко Вячеславу Федоровичу срок содержания под стражей на 60 суток, то есть до 12 января 2025 включительно, с содержанием во Львовском учреждении исполнения наказаний №19... без определения размера залога", - объявил судья Виктор Романюк.

Зинченко во время заседания заявил, что не признает свою вину. Его адвокаты выразили сомнения в достоверности результатов одорологической экспертизы, а также утверждали, что подозрение было выдвинуто необоснованно.

Прокуроры со своей стороны настаивали на том, что все проведенные экспертизы, в том числе одорологическая и портретологическая, четко указывают на идентичность совершившего убийство лица и Вячеслава Зинченко.

Напомним, 18-летний Вячеслав Зинченко был задержан в Днепре в июле этого года и с тех пор находится под стражей. Ему инкриминировано умышленное убийство общественного деятеля, народного депутата Украины VII созыва Ирины Фарион.

В Ирину Фарион стреляли вечером 19 июля во Львове у ее дома на улице Масарика. Она скончалась от огнестрельных ранений в реанимации.

По словам соседей, за Фарионом следил неизвестный мужчина, который каждый день сидел на скамейке под ее домом.

По данным следствия, убийца готовился к преступлению минимум два месяца, в том числе арендовал как минимум три квартиры во Львове.

Как сообщал OBOZ.UA:

Ранее Галицкий райсуд Львова продлил Зинченко меру пресечения в виде содержания под стражей без права на внесение залога до 17 ноября включительно.

Адвокат Зинченко подал апелляцию с просьбой отменить решение и избрать меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Апелляционный суд Львова отказал и оставил в силе избранную меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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