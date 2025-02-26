Суд продолжил меру пресечения подозреваемому в убийстве Фарион: что известно о рассмотрении дела
В среду, 26 февраля, Шевченковский райсуд Львова рассмотрел дело об убийстве Ирины Фарион. Суд принял решение продлить меру пресечения для подозреваемого Вячеслава Зинченко в виде содержания под стражей на 60 суток без права на залог.
Таким образом, он пробудет под стражей до 24 апреля. Об этом сообщает "Суспільне".
"Вячеславу Зинченко продлили меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права на залог до 24 апреля", – говорится в сообщении.
До начала заседания Вячеслава Зинченко привезли в суд. Он также пообщался с журналистами, в частности сообщил, что чувствует себя в безопасности, ведь во время транспортировки в суд он одевает бронежилет и шлем. Следующее заседание по делу намечено на 10 марта 2025 года.
В конце 2024 года по делу изменили квалификацию преступления. Зинченко теперь инкриминировано умышленное убийство лица в связи с исполнением им общественного долга, по мотивам национальной нетерпимости (п. 8, 14 ч. 2 ст. 115 УК), а также приобретение, ношение, хранение огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 2).
Мужчина был задержан в Днепре по месту жительства в июле прошлого года и находится под стражей.
Как писал OBOZ.UA:
– Убийство Фарион произошло 19 июля 2024 во Львове. Пуля попала женщине в голову. Через несколько часов пострадавшая скончалась в больнице.
– 21 июля украинку похоронили. Проститься с Фарион во Львове пришли тысячи человек. 18-летний подозреваемый в преступлении был задержан 25 июля в Днепре.
– Адвокат Наталья Романик, представляющая интересы дочери языковеда, заявила, что днепрянин Зинченко считал себя "санитаром общества".
– Адвокат обвиняемого Игорь Сулима рассказал, что его подзащитный отказался от дачи показаний и находится под дополнительной охраной.
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