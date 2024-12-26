Фигуранту по делу об убийстве Фарион изменили квалификацию преступления: материалы направлены в суд

В деле подозреваемого об убийстве общественного деятеля Ирины Фарион изменили квалификацию преступления. Теперь 18-летнего Вячеслава Зинченко подозревают в умышленном убийстве лица в связи с исполнением им общественного долга по мотивам национальной нетерпимости и в незаконном обращении с оружием.

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За совершенные преступления Зинченко грозит пожизненное лишение свободы. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Правоохранители установили, что еще в 2022 году подозреваемый в убийстве Фарион в одном из мессенджеров стал участником группы, пропагандирующей культ насилия и жестокости, а также расовой, национальной и религиозной нетерпимости. Кроме того, в 2024 году он присоединился к еще одной группе, связанной с российской неонацистской организацией.

Уже тогда подозреваемый выражал личную неприязнь к Фарион из-за ее активной позиции по защите украинского языка и культуры. В мессенджерах Зинченко заявлял, что своими действиями она раскалывала народное единство, поэтому у него возник умысел на убийство Фарион.

Также в полиции отметили, что Зинченко тщательно готовился к совершению преступления. Он собирал конфиденциальную информацию о месте жительства и о работе жертвы, следил, а также разработал детальный план убийства и приобрел огнестрельное оружие.

Следователи отдела расследования преступлений, совершенных против жизни и здоровья личности следственного управления полиции Львовщины, при процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры, изменили квалификацию преступления и 25 декабря направили обвинительный акт в суд по следующим статьям:

– ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами)

– п. 8, 14 ч. 2 ст. 115 (Преднамеренное убийство лица в связи с исполнением им общественного долга по мотивам национальной нетерпимости) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 18-летний Вячеслав Зинченко был задержан в Днепре в июле 2024 года и с тех пор находится под стражей. Ему инкриминировано умышленное убийство общественного деятеля, народного депутата Украины VII созыва Ирины Фарион.

Ранее адвокат Вячеслава Игорь Сулима рассказал, что подозреваемый отказался от дачи показаний и находится под дополнительной охраной. Правозащитник отметил, что прямых доказательств участия его подзащитного в убийстве нет.

Как сообщал OBOZ.UA, по мнению эксперта-криминалиста Юрия Ирхина, подозреваемого в убийстве Ирины Фарион могли тщательно готовить, ведь киллер действовал почти профессионально.

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