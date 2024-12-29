Убийство Фарион: адвокат рассказала, кем себя считает обвиняемый Зинченко и почему часть украинцев его защищала

Подозреваемый в убийстве общественного деятеля Ирины Фарион днепрянин Вячеслав Зинченко считал себя "санитаром общества". А часть украинцев после обнародования доказательств по делу защищала его, очевидно, из-за своей некомпетентности.

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Об этом в разговоре с ТСН.ua рассказала адвокат Наталья Романык, представляющая интересы дочери языковеда. Как передает канал, уже через несколько дней во Львове запланирован старт судебного процесса, где окончательно выяснят, кто убил Ирину Фарион.

В первую очередь юрист подчеркнула, что вопрос относительно доказательств и их достаточности – это прерогатива суда. Но, по ее мнению, их предостаточно.

"Было ли следствие честным? Это было дело чести Львовской полиции. Есть такая система видеонаблюдения "Безопасный город", именно благодаря которой удалось раскрыть это преступление", – добавила она.

На тот факт, что определенная часть граждан Украины в соцсетях выражают сомнения в причастности Зинченко к убийству, Романык призвала критиков гуглить об "Эффекте Даннинга – Крюгера (эффект профана)".

"Эти ученые абсолютно просто объяснили, почему общество не верит результатам расследования. Люди, не имеющие компетенции или достаточной информации о теме разговора, чувствуют себя достаточно компетентными, потому что в силу своей некомпетентности не понимают этого. Поэтому так много комментариев, все вдруг стали специалистами в уголовном процессе", – высказалась адвокат.

Как выяснил ТСН.ua, в ходе расследования было обнаружено, что в своем гаджете подозреваемый указал на русском следующее: "Я санитар этого общества". Это он написал еще до задержания, а позже, говорит Романык, "немного взболтнул и замолчал". Она предполагает, что для 18-летнего парня ключевым мотивом убийства Фарион был когнитивный диссонанс.

"Война… и мальчик является военнообязанным, одновременно что-то ищет о дорогах и о загранпаспорте Румынии. Очень патриотические запросы… Я могу иметь только предположения, которые строятся на фактах, на материалах дела", – сказала адвокат, добавляя, что юноша готовился к преступлению по меньшей мере с апреля 2024 года (убийство было совершено 19 июля. – Ред).

Адвокат призналась, что в этом деле не было чего-то такого, что бы ее поразило. В то же время она убеждена, что финал еще далеко.

"Ничего меня не поразило. Вела много дел об убийствах. Понимаю алгоритмы следствия. Радуюсь, что расследовали хорошо, качественно, не в угоду обществу… Путь долгий. Мы готовы идти. Четыре абсолютных оправдательных приговора уже имели. Теперь цель – пожизненная изоляция от общества, если суд признает виновным Зинченко", – заявила Романык.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях по делу подозреваемого об убийстве Ирины Фарион изменили квалификацию преступления. Теперь Вячеслава Зинченко подозревают в умышленном убийстве человека в связи с исполнением им общественного долга по мотивам национальной нетерпимости, а также в незаконном обращении с оружием.

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