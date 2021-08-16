Суд продлил меру пресечения экс-судье Чаусу

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) продлил меру пресечения экс-судье Николаю Чаусу. Он продолжит находиться под круглосуточным домашним арестом до 15 октября.

Соответствующее решение ВАКС принял на заседании в понедельник, 16 августа. Об этом сообщил адвокат Чауса Ростислав Кравец в Telegram.

"ВАКС продлил меру пресечения Николаю Чаусу в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 дней до 15.10.2021 и соответствующие обязанности на этот срок", — написал адвокат.

Отметим, что в этот день экс-судья Николай Чаус появился сразу перед двумя судами – Апелляционным судом Киева и Высшим антикоррупционным судом (ВАКС). Утром Апелляционный суд отклонил жалобы защиты, а также прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и оставил в силе арест судьи.

Видео дня

На заседании ВАКС суд принял решение рассматривать вопрос о мере пресечения для Чауса в закрытом режиме. В результате арест был продлен.

Как сообщал OBOZREVATEL, защита Чауса на заседании ВАКС заявил, что дело следует рассматривать в закрытом режиме, как и в первой инстанции, поскольку на заседании озвучивать местонахождение экс-судьи и обстоятельства его исчезновения, возвращение в Украину. Юристы убеждали, что это может повредить безопасности подозреваемого.

Прокуроры не возразили против этого и решили рассматривать ходатайства в закрытом режиме.

Напомним

3 апреля 2021 стало известно о похищении судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса в Молдове, который получил подозрение в получении взятки в особо крупном размере.

В СБУ подтвердили, что они выясняют обстоятельства похищения украинского екссудди и его незаконной переправки через государственную границу.