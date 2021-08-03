Детективы НАБУ задержали экс-судью Чауса: первые подробности и фото
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали бывшего судью Николая Чауса. Он находился в больнице "Феофания".
Об этом сообщается на странице НАБУ в Facebook. Также ему вручено ходатайство о применении меры пресечения (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
Соответствующее заседание суда назначено на 14:00 среды, 4 августа. До этого бывший судья будет находиться изоляторе временного содержания.
В бюро уточнили, что Чаус задержан по подозрению в получении взятки.
Также подробности задержания "Стране" рассказал адвокат экс-судьи Ростислав Кравец. По его словам, детективы НАБУ договорились с сотрудниками Службы безопасности о его передаче, однако Чаус останется под охраной спецслужбы.
"СБУ и НАБУ между собой договорились и решили вечером без эпатажа его передать. Что, я считаю, тоже неплохо – в том плане, что не устраивали стрельбу и не выясняли, кто круче", – сказал защитник.
В то же время "Главком", ссылаясь на источники в правоохранительных органах, пишет, что НАБУ открыло два уголовных производства против сотрудников СБУ. Одно из них о похищении человека, а второе – о превышении служебных полномочий.
По словам источника, в бюро считают, что действия сотрудников спецслужбы подпадают под статьи 146-1 и 365 Уголовного кодекса.
Подробнее о том, кто такой Николай Чаус и почему на него все охотятся, – читайте в нашем материале.
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 апреля 2021 года стало известно о похищении судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса в Молдове, который получил подозрение в получении взятки в особо крупном размере.
в СБУ подтвердили, что они выясняют обстоятельства похищения украинского экс-судьи и его незаконной переправки через государственную границу.
30 июля правоохранители получили сообщение от местного жителя села Мазуровка Винницкой области, что тот якобы видел человека, похожего на Чауса. Позднее в сети появились кадры, как патруль НАБУ пытается остановить служебный транспорт СБУ с требованием передать им задержанного экс-судью.