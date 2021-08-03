Детективы НАБУ задержали экс-судью Чауса: первые подробности и фото

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали бывшего судью Николая Чауса. Он находился в больнице "Феофания".

Об этом сообщается на странице НАБУ в Facebook. Также ему вручено ходатайство о применении меры пресечения (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Соответствующее заседание суда назначено на 14:00 среды, 4 августа. До этого бывший судья будет находиться изоляторе временного содержания.

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В бюро уточнили, что Чаус задержан по подозрению в получении взятки.

Также подробности задержания "Стране" рассказал адвокат экс-судьи Ростислав Кравец. По его словам, детективы НАБУ договорились с сотрудниками Службы безопасности о его передаче, однако Чаус останется под охраной спецслужбы.

"СБУ и НАБУ между собой договорились и решили вечером без эпатажа его передать. Что, я считаю, тоже неплохо – в том плане, что не устраивали стрельбу и не выясняли, кто круче", – сказал защитник.

В то же время "Главком", ссылаясь на источники в правоохранительных органах, пишет, что НАБУ открыло два уголовных производства против сотрудников СБУ. Одно из них о похищении человека, а второе – о превышении служебных полномочий.

По словам источника, в бюро считают, что действия сотрудников спецслужбы подпадают под статьи 146-1 и 365 Уголовного кодекса.

Подробнее о том, кто такой Николай Чаус и почему на него все охотятся, – читайте в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL:

3 апреля 2021 года стало известно о похищении судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса в Молдове, который получил подозрение в получении взятки в особо крупном размере.