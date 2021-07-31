В СБУ опровергли "похищение" Чауса: ему оказывают медицинскую помощь

Бывший судья Николай Чаус, которого 30 июля обнаружили в Винницкой области, а затем доставили в Киев, на данный момент получает медицинскую помощь. Он находится в плохом физическом и моральном состоянии после длительного лишения свободы.

Об этом 31 июля сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины. В ведомстве заявили, что не "похищали" Чауса, а действовали в рамках закона и своих полномочий. Где именно находится Чаус – не уточняется.

В СБУ рассказали, что обо всем было сообщено супруге Чауса, а следователи находятся в постоянном контакте с его родственниками.

Отмечается, что Чаус рассказал следователям СБУ о своем похищении, лишении свободы и применения к нему других противозаконных действий. В связи с этим были приняты меры, чтобы обеспечить ему безопасность.

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Ранее адвокат Чауса Александр Вишневый в беседе с журналистами заявил, что к подзащитному не пускают и не говорят о его местонахождении. По словам защитника, правоохранители не сказали, в каком ведомстве находится Чаус.

Вишневый считает, что СБУ и Национальное антикоррупционное бюро делают все возможное, чтобы исключить контакты с Чаусом. При этом ни в СБУ, ни в НАБУ не подтвердили, что Чаус находится у них.

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