Суд принял решение по мере пресечения Чаусу: все подробности

Экс-судья Николай Чаус продолжит пребывать под круглосуточным домашним арестом. Такую меру пресечения ему на заседании 16 августа оставила в силе и без изменений Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда.

Апелляционные жалобы стороны защиты, а также прокурора прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) судьи не удовлетворили. Об этом заявил адвокат обвиняемого Ростислав Кравец в своем Telegram-канале.

Отмечается, что еще в начале заседания защита Чауса объявила отвод коллегии судей, однако его отклонили. После этого суд начал решать вопрос о трансляции судебного заседания на телевизионных каналах.

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Сторона защиты заявила, что дело следует рассматривать в закрытом режиме, как и в первой инстанции, поскольку на заседании будут озвучивать местонахождение экс-судди и обстоятельства его исчезновения, возвращения в Украину. Юристы убеждали, что это может повредить безопасности подозреваемого.

Прокуроры не возразили против этого и решили, что дальнейшее рассмотрение ходатайств действительно будет происходить в закрытом режиме. Следователи также отметили, что Чаус тоже поддержал просьбу своих защитников.

"Вы же понимаете, если четыре месяца держать судью в подвале и в маске, и кого-то интересует, как он выносил решение, то если это озвучить сейчас на все общество – будут очень негативные последствия. Поэтому я поддерживаю позицию своего адвоката", – заявил подсудимый.

Напомним:

3 апреля 2021 года стало известно о похищении судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса в Молдове, который получил подозрение в получении взятки в особо крупном размере.

в СБУ подтвердили, что они выясняют обстоятельства похищения украинского экс-судьи и его незаконной переправки через государственную границу.

30 июля правоохранители получили сообщение от местного жителя села Мазуровка Винницкой области, что тот якобы видел человека, похожего на Чауса. Позднее в сети появились кадры, как патруль НАБУ пытается остановить служебный транспорт СБУ с требованием передать им задержанного экс-судью.

Как сообщал OBOZREVATEL, сторона защиты Николая Чауса, которого подозревают в получении взятки, считает, что дело надо закрывать. Некоторые обвинения называют провокацией. Также уверены, что руку к делу приложили все спецслужбы разных каденций, что может дискредитировать Украину как государство. Подробнее об этом читайте в материале.