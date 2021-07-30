Судью Чауса обнаружили в Винницкой области: появились подробности. Фото
В Винницкой области 30 июля обнаружили бывшего судью Николая Чауса, которого неизвестные якобы похитили в апреле этого года. Пропавшего экс-чиновника в мужчине узнал житель села Мазуровка.
Об этом сообщило издание "Цензор.НЕТ" со ссылкой на источники. Староста поселка Леонид Витковский OBOZREVATEL подтвердил, что такое действительно было: мужчина сказал, что он похищенный судья. Родные узнали Чауса по фотографии, которое распространилось в сети (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Отмечается, что в полицию позвонил житель Мазуровки, сообщив, что обнаружил экс-судью Николая Чауса, который признался, что был похищен. На место происшествия выехали правоохранители.
В Могилев-Подольском районном отделе полиции OBOZREVATEL также категорически отказались подтвердить то, что группа выезжала забирать судью Чауса.
"Не наша компетенция, не ориентируемся, лучше позвоните в областное управление", – заявили там.
В то же время и в пресс-службе полиции Винницкой области сказали, мол, не дают комментариев по данному поводу, поскольку "не расследуют дело, это не их компетенция".
На фото видно, что Чаус в отделение полиции пришел в одних трусах. Его жена Светлана в комментарии изданию "Страна" сказала, что ей еще никто не сообщал о том, что супруг нашелся.
Также отметила, что на связь с ней он не выходил. Однако на фотографии она опознала своего мужа.
"Да. Это он. Только седой", – подчеркнула женщина.
Напомним:
об исчезновении Чауса стало известно 3 апреля. Это произошло в центре Кишинева. На следующий день в сети появилось фото якобы Чауса, которого вывезли на территорию Румынии.
В МВД Молдовы заявили о задержании первого подозреваемого в похищении судьи Чауса, а 8 апреля появилось фото двух фигурантов расследования. 11 мая в Кишиневе задержали второго подозреваемого в похищении.
Сам экс-судья записал видеоролик, где указал, что его никто не похищал, и он находится в безопасном месте.
Как сообщал OBOZREVATEL, в июле Генеральная прокуратура Республики Молдова завершила расследование по делу о похищении бывшего украинского судьи Николая Чауса в центре Кишинева. В материалах имеются данные представителей силовых структур Украины.