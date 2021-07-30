Судью Чауса обнаружили в Винницкой области: появились подробности. Фото

В Винницкой области 30 июля обнаружили бывшего судью Николая Чауса, которого неизвестные якобы похитили в апреле этого года. Пропавшего экс-чиновника в мужчине узнал житель села Мазуровка.

Об этом сообщило издание "Цензор.НЕТ" со ссылкой на источники. Староста поселка Леонид Витковский OBOZREVATEL подтвердил, что такое действительно было: мужчина сказал, что он похищенный судья. Родные узнали Чауса по фотографии, которое распространилось в сети (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что в полицию позвонил житель Мазуровки, сообщив, что обнаружил экс-судью Николая Чауса, который признался, что был похищен. На место происшествия выехали правоохранители.

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В Могилев-Подольском районном отделе полиции OBOZREVATEL также категорически отказались подтвердить то, что группа выезжала забирать судью Чауса.

"Не наша компетенция, не ориентируемся, лучше позвоните в областное управление", – заявили там.

В то же время и в пресс-службе полиции Винницкой области сказали, мол, не дают комментариев по данному поводу, поскольку "не расследуют дело, это не их компетенция".

На фото видно, что Чаус в отделение полиции пришел в одних трусах. Его жена Светлана в комментарии изданию "Страна" сказала, что ей еще никто не сообщал о том, что супруг нашелся.

Также отметила, что на связь с ней он не выходил. Однако на фотографии она опознала своего мужа.

"Да. Это он. Только седой", – подчеркнула женщина.

Напомним:

об исчезновении Чауса стало известно 3 апреля. Это произошло в центре Кишинева. На следующий день в сети появилось фото якобы Чауса, которого вывезли на территорию Румынии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле Генеральная прокуратура Республики Молдова завершила расследование по делу о похищении бывшего украинского судьи Николая Чауса в центре Кишинева. В материалах имеются данные представителей силовых структур Украины.