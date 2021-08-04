Суд начал избирать меру пресечения экс-судье Чаусу, его доставили в зал

Высший антикоррупционный суд начал избирать меру пресечения экс-судье Днепровского районного суда Киева Николаю Чаусу. Подозреваемый доставлен в суд.

Заседание проходит в закрытом режиме. Адвокаты попросили об этом, поскольку "может быть раскрыта информация служебного свойства" и "учитывая количество спецслужб, которые вовлечены в оба похищения".

Защитники утверждают, что все видео, которые появлялись ранее в Telegram, были записаны против воли Чауса.

По словам адвоката Ростислава Кравца, Чаус готов выступить в суде и рассказать все о пытках и издевательствах, которые к нему якобы применяли во время похищения.

Видео дня

Юрист отметил, что речь идет о случае в 2016 году, когда экс-судью из Украины вывезли в Молдову, и весной этого года – из Молдовы обратно в Украину.

Также правозащитник предположил, что судебное заседание будет "богатым на сенсации".

Как сообщал OBOZREVATEL:

3 апреля 2021 года стало известно о похищении в Молдове Николая Чауса, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

30 июля правоохранители получили сообщение от местного жителя села Мазуровка Винницкой области, что тот якобы видел человека, похожего на Чауса. Позже в сети появились кадры, как патруль НАБУ пытается остановить служебный транспорт СБУ с требованием передать им задержанного экс-судью.