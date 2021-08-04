Адвокат Чауса заявил, что экс-судью пытали: был буквально прикован к кровати

Задержанный Национальным антикоррупционным бюро бывший судья Николай Чаус, которого обвиняют в получении взятки, 4 августа готов выступить на заседании суда. Он собирается рассказать все о пытках и издевательствах, которые к нему якобы применяли во время похищения.

Об этом в комментарии изданию "Страна" заявил адвокат Ростислав Кравец, подчеркнув, что ему разрешили встретиться с подзащитным, которого удерживают в следственном изоляторе Службы безопасности Украины. По его словам, СБУ просто договорилась с НАБУ и "полюбовно" передала экс-чиновника Бюро.

Заседание по делу Чауса назначено в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) на 14:00 среды. Он готов давать показания, причем "намерен выдать все о том, как его похищали дважды". Юрист отметил, что речь идет о случае 2016 года, когда экс-судью из Украины увезли в Молдову, и весной этого года – из Молдовы назад в Украину.

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Правозащитник предположил, что ожидаемое судебное заседание будет "богатым на сенсации".

"Чаус будет говорить все о том, где он был, с кем, что с ним делали, кто его похитил. Расскажет, что пять лет назад исчез из Украины не по его воле, и вернулся сюда сейчас не по своей воле. И все это время тут находился тоже не по своей воле", – заявил Кравец.

Со своей стороны правозащитник намерен просить суд провести это заседание в закрытом режиме, чтобы детали похищения Чауса не были раскрыты. Ведь в этом, утверждает адвокат, "были замешаны все украинские правоохранительные органы".

Кравец заявил, что от момента похищения из Кишинева и до того, как Чаус был обнаружен в селе на Винниччине, его пытали, а еще более 1,5 месяца мужчина якобы был прикован к кровати.

"Сейчас физическое состояние Чауса требует медицинского ухода. Он долго находился в ненадлежащих условиях, ему нужна психическая помощь в том числе. Думаю, уже можно рассказать о том, что Чаус более 50 дней был буквально прикован к кровати. Ему не разрешали даже мыться, только давали ходить в туалет. Его мучили, постоянно включая и выключая свет, постоянно щелкали выключателем. Пытка такая", – рассказал адвокат.

Напомним: загадочное похищение экс-судьи, его факты коррупции и громкие обвинения сейчас обсуждают в СМИ. О том, кто такой Николай Чаус и почему на него все охотятся – читайте в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL:

3 апреля 2021 года стало известно о похищении судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса в Молдове, который получил подозрение в получении взятки в особо крупном размере.

в СБУ подтвердили, что они выясняют обстоятельства похищения украинского экс-судьи и его незаконной переправки через государственную границу.