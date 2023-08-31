Смертельный инцидент в Днепре: открыто производство о посягательствах на жизнь патрульных

В Днепре возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь патрульных полицейских, что в результате стало причиной резонансного убийства водителя автомобиля Jaguar Джумбери Силогавы. Производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины может привести к наказанию виновных в виде лишения свободы от 9 до 15 лет.

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Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Днепропетровской области на Facebook. В качестве подозреваемой будет проходить 22-летняя Татьяна Патынка, известная широкой общественности, как девушка, которую патрульные пытались вытащить из машины за ногу.

"Обстоятельства совершенного 29 августа правонарушения в отношении патрульных полицейских будут установлены следственным путем. За посягательство на жизнь работника полиции предусмотрено наказание - от 9 до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы", – указано в сообщении.

Напомним, что патрульная, на которую напал Силогава в момент задержания, получила перелом носа и кости лица. Ее перевели из городской больницы в больницу областного подчинения.

Как сообщал OBOZREVATEL, патрульные опубликовали запись нагрудных видеокамер с места конфликта на пр-те Ивана Мазепы с водителем Jaguar и его спутницей. На кадрах видно, что женщина-якобы водитель и мужчина-пассажир, которых остановила полиция за нарушение ПДД, нагло относятся к представителям правоохранительных органов, слышна нецензурная лексика со стороны нарушителей.

А на уличных камерах в Днепре очевидно, что мужчина за рулем элитного авто демонстративно нарушает правила на дороге. Также установлено, что уже тогда его действия заметили правоохранители и следовали за ним, чтобы остановить и проверить документы.

Согласно экспертизе, сделанной на основе биоматериала застреленного Силогавы, содержание алкоголя составило 2,48 промилле в его крови и 2,78 – в моче. Это означает, что водитель сел за руль, выпив почти бутылку водки.

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