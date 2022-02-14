Россия использовала днепровского стрелка в войне против Украины: новые детали резонансного дела

Расстрел на "Южмаше" в Днепре военнослужащих Национальной гвардии, в котором подозревается срочник Артемий Рябчук, произошел в самое тревожное время за более чем семь лет гибридной войны с Российской Федерацией. Накануне возможного полномасштабного вторжения, о котором ежедневно говорят западные партнеры, днепровского стрелка взяли "на вооружение" подразделения психологических операций российской армии.

Как это произошло – читайте в материале OBOZREVATEL.

Вообще личность 20-летнего Артемия Рябчука очень противоречива. Парень из верующей семьи баптистов (евангельских христиан), имеющий принципы и убеждения, расстрелял 10 человек (из которых пятеро погибли)? В это действительно было трудно поверить.

В тот страшный день на Южном машиностроительном заводе в Днепре ("Южмаше") разыгралась настоящая трагедия. На видеозаписи из помещения все увидели настоящего "рэмбо", который хладнокровно добивал сослуживцев. Мог ли срочник, отслуживший всего три месяца и не имевший опыта боевых действий, такое совершить – этот вопрос задавали себе многие "спецы".

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По словам девушки, которая обучалась вместе с Артемием в учебном центре, у него не только было плохое зрение, но он еще и… не очень хорошо обращался с оружием. Также ей ничего не известно о том, увлекался ли он компьютерными играми, а читать – точно не любил. В то же время она отметила его организационные способности: мол, мог быстро разрулить спорную ситуацию между сослуживцами.

После учебного центра пути Артемия и девушки разошлись, каждый отправился служить в свою часть. Но представить, что за два месяца парень получил меганавыки – очень сомнительно.

Сейчас Государственное бюро расследований рассматривает несколько версий произошедшего в Днепре. Как рассказал директор ГБР Алексей Сухачевв, это – совершение преступления в связи с неуставными отношениями, с психическим заболеванием подозреваемого и его пребыванием в состоянии аффекта, а также совершение преступления по поручению иностранных спецслужб.

В частности, управление Службы безопасности Украины в Днепропетровской области уже установило факт посещения Рябчуком Российской Федерации. В 2019 году он находился там две недели.

Учитывая, что война в Украине идет с 2014 года, поездка в РФ парня, который якобы сам рвался пойти служить в армию (а по данным OBOZREVATEL – даже мечтал попасть в спецназ), выглядит очень странно.

Да, в России живет старшая сестра Артемия Юлия, которая переехала туда еще до начала агрессии – якобы в 2013 году. По некоторым данным – в Татарстане (входит в Приволжский федеральный округ). Она вышла замуж за гражданина РФ, родила двух детей.

Сам же Артемий с мамой Маргаритой остались жить в селе Броска Измаильского района Одесской области (отец парня умер от болезни несколько лет назад). Однако после того, как Рябчук пошел служить, его мать сразу ухала к дочери в Россию и до сих пор находится там – возвращаться в ближайшее время якобы не собирается.

"Поездка в Россию или Беларусь любого патриота Украины – чревата задержанием, таких фактов немало. Учитывая физические данные парня, спортивное телосложение и высокий рост, его возраст – он в 2019 г. мог привлечь внимание сотрудников ФСБ на границе. А учитывая наличие у него ближайшего родственника в РФ – и попасть в разработку", – говорит собеседник OBOZREVATEL в украинской разведке.

Утверждать этого, конечно же, нельзя, но то, что Артемий добровольно поехал в Россию – факт налицо.

Сейчас следствие при помощи спецслужб выясняет, мог ли он проходить специальную подготовку на территории Украины и под чьим началом. Ранее его сестра Юлия в мини-интервью Игорю Мосийчуку говорила, что не знает о таком, но это не удивляет.

Во время допроса Артемий Рябчук объяснял, что расстрелял сослуживцев и гражданскую женщину-контролера на почве неуставных отношений: мол, физически никто над ним не издевался, а вот солдаты старшего призыва воздействовали психологически.

Они якобы пренебрежительно относились к нему, травили, заставляли убирать помещения во время отдыха и т.д. В то, что это вполне возможно, не вызывает сомнений – ранее о подобном в той же воинской части журналистам OBOZREVATEL рассказывала экс-военнослужащая Нацгвардии Елена Липовенко, а МВД уже заявили о новых фактах. Однако трагедия на "Южмаше" подняла вопрос неуставных отношений на кардинально новый уровень.

"Рябчука вознесли на пьедестал как борца с произволом в НГУ. Мол, если бы не он, все бы и дальше молчали, а гибель военнослужащих заставила обратить внимание на эту проблему.

Однако одно дело – действительно начать разбираться и наводить порядок, а совсем другое – подрывать доверие в принципе ко всей украинской армии.

Это особенно опасно в нынешней непростой ситуации", – говорит собеседник OBOZREVATEL в разведке.

По его данным, к такой "выгодной" теме моментально подключились подразделения психологических операций российской армии.

"Это стопроцентный факт. Стали появляться многочисленные группы в поддержку стрелка, новосозданные боты стали формировать общественное мнение. А учитывая, что подавляющая часть участников этих групп – женщины, матери военнослужащих или тех ребят, которым скоро идти служить – сами понимаете, чем это чревато", – рассказал наш собеседник.

В сообществах по поддержке днепровского стрелка действительно то и дело появлялись посты, в которых неизвестные люди просили матерей военнослужащих написать в приват (для сбора данных?), организовывали людей на митинги с провокативным названием "Нет произволу украинской армии!" и любым способом "взбадривали" эмоциональное состояние людей, провоцировали истерику и негативное отношение к нашей армии.

"Это все не сказки. Подразделения российских Вооруженных сил неустанно "трудятся" все годы гибридной войны в Украине.

Их задача – оказывать психологическое воздействие на войска (силы) противника и население с целью их деморализации и склонению к прекращению сопротивления, а также с целью изменения поведения от базового к желаемому.

Такие психологические операции проводят в ходе подготовки к проведению военных операций или же непосредственно уже в их разгаре", – рассказали OBOZREVATEL в ВСУ.

Учитывая напряженную обстановку, в которой сейчас оказалась Украина, когда нам грозят, что со дня на день может произойти полномасштабное вторжение России, расстрел в Днепре стал подарком для российских "псошников". Теперь только вопрос – случайно или же нет. Но сейчас самое главное для всех – включить голову и не вестись на провокации, трезво оценивать происходящее и не давать манипулировать собой.

Несколько групп в Facebook, в которых была зафиксирована повышенная активность российских аккаунтов, уже заблокированы, однако они стали перебираться в Telegram.