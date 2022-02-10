Рябчук, убивший 5 человек, пожаловался, что его 'угнетали график и нелепые задачи'. Видео

Нацгвардеец Артемий Рябчук, который убил пятерых своих сослуживцев и ранил еще пятерых, пожаловался на график службы. Он назвал его "убийственным".

Об этом солдат-срочник рассказал на первом допросе, подробности которого публикует ТСН. Рябчук сказал, что его угнетали "несправедливость и нелепые задачи" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"График немного убийственный. Не успеваешь отдохнуть. Если контрактники заступают сутки через три, то мы сутки через сутки", – сказал он.

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Также солдат пожаловался, что на карауле нужно все время убирать и за этим постоянно следят старшие.

Парень отметил, что насилия или вымогательства не было, но его "угнетали несправедливость и нелепые задачи".

"Нам давали нитки, чтобы мы их натягивали и ставили парты ровно. Я посреди ночи это делал вместо того, чтобы выспаться", – сказал Рябчук.

Отметим, что нацгвардеец также рассказал, что в воинской части его называли "вкидышем" и перестали общаться с ним.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Массовое убийство в Днепре на Южном машиностроительном заводе произошло ночью 27 января – солдат срочной службы Артемий Рябчук расстрелял караул военнослужащих НГУ. В результате трагедии пять человек погибли и еще столько же получили огнестрельные ранения.

Молодого человека задержали утром в 20 км от места совершения преступления. Отмечалось, что после стрельбы он ловил попутку возле завода "Южмаш", чтобы убежать, а впоследствии сам сдался полиции.