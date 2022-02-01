Мать "днепровского стрелка" отказалась возвращаться из России: в чем причина

Мать военнослужащего Национальной гвардии Украины Артемия Рябчука, который расстрелял в Днепре 10 человек, пятеро из которых погибли, в ближайшее время не планирует возвращаться из России. Маргарита Рябчук якобы стала получать угрозы.

Об этом рассказал OBOZREVATEL на условиях анонимности один из участников группы поддержки стрелка. По его словам, 54-летняя женщина некоторое время назад уехала к старшей дочери Юлии, которая уже несколько лет живет на территории страны-агрессора и вышла там замуж.

"Нам рассказали, что у Юли родился ребенок и мама приехала ей помочь. Но после того, что произошло в воинской части Маргарите Георгиевне стало очень плохо – ухудшилось здоровье. В таком состоянии она не может вернуться в Украину", – рассказал собеседник OBOZREVATEL. Также, по его словам, "женщина стала получать злые, оскорбительные СМС-сообщения и даже угрозы".

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Маргарита Рябчук с сыном, до того, как он ушел служить, жили в селе Броска Измаильского района Одесской области. Отец Артемия скончался несколько лет назад в результате болезни.

В то же время участники группы поддержки стрелка, которые убеждены, что "Артемия просто вынудили так поступить из-за дедовщины и издевательств", удивлены решением Маргариты Рябчук.

"Люди возмущены. Мало того, что парню очень нужны родные люди рядом, так еще и деньги собирают на разные карточки "активистов" – есть риск мошенничества", – рассказал участник группы. По его словам, уже появились аферисты, которые в интернете ведут сбор якобы "на адвоката" для Рябчука.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в социальных сетях появились группы в поддержку Артемия Рябчука, из-за которого на территории завода "Южмаш" в Днепре погибли пять человек, еще пятеро были ранены. Одна из "основных" таких групп функционирует в Facebook, причем ее участники называют по факту убийцу "героем", а его страшное преступление – "мужским поступком".

Среди участников – в том числе матери, потерявшие детей во время службы, и представители разных конфессий. Последних привлекло к защите стрелка то, что он из верующей семьи (якобы евангельских христиан).

Также к группе присоединились родственники пострадавших от дедовщины, в том числе в той же воинской части №3021, в которой и произошло ЧП. О пытках и о том, как удалось выжить, в интервью нашим журналистам рассказывала бывшая военнослужащая Елена Липовенко.

Сейчас расследованием массового убийства в Днепре, которое произошло 27 января, занимается ГБР. Артемию Рябчуку объявили подозрение в преступлениях по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 115 (Умышленное убийство), ст. 408 (Дезертирство) и ст. 410 (Похищение и присвоение оружия и боеприпасов). За это ему грозит пожизненное лишение свободы. Сейчас нацгвардеец находится в СИЗО.

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