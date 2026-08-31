В Ровно прогремел взрыв в районном отделении полиции: есть погибший и раненые

В понедельник, 31 августа, произошел взрыв в административном здании одного из районных отделов полиции Ровно. В результате инцидента погиб один сотрудник правоохранительных органов.

Видео дня

Известно, что ещё трое полицейских получили ранения. Об этом сообщили в полиции Ровенской области.

В настоящее время на месте происшествия работают представители экстренных служб и правоохранители.

Новость пополняется…

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 25 августа в Песчанке в Самаровском районе Днепропетровской области произошел мощный взрыв. По данным местных жителей, он прогремел около 13:30, а затем началась вторичная детонация. В результате серии взрывов один человек погиб, еще 11 получили ранения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!