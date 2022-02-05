'Что-то его допекло': сестра Рябчука рассказала о службе брата в Днепре. Видео

Сестра "днепровского стрелка" Артемия Рябчука Юлия сообщила, что поведение брата с началом службы в воинской части 3021 Нацгвардии Украины изменилось. Он рассказывал, что там очень строгие порядки, но при этом не жаловался родным на давление.

Однако девушка предполагает, что Рябчука все же могли довести до того, что солдат-срочник взялся за оружие и расстрелял сослуживцев. Об этом Юлия рассказала в интервью бывшему народному депутату Игорю Мосийчуку, которое было опубликовано на его YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По словам сестры стрелка, ее брату не была свойственна жестокость и жажда мести. Она считает, что на такие крайние меры парня мог подтолкнуть "накопительный эффект" того, что происходило в в/ч 3021.

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"Что-то его допекло. Он не из тех, кто будет жестоко мстить. Мне страшно представить, что там могло произойти, если он решил, что убийство – это единственный выход", – сказала Юлия.

Женщина добавила, что, перейдя в эту воинскую часть, Рябчук начал по-другому общаться и с ней, и со своей матерью. В переписке он стал использовать слова, которых раньше не было в его лексиконе.

Кроме того, солдат просил у родственников деньги на ремонт мобильного телефона. Теперь, после всего, что произошло, в семье предполагают, что у Рябчука кто-то мог отобрать гаджет и от его имени общаться с матерью.

Напомним, что воинской части, где служил "днепровский стрелок", ранее при странных обстоятельствах гибли солдаты. Также стало известно о фактах "дедовщины".

Люди, которые там служили, рассказали о травле и случаях доведения до самоубийства. В воинскую часть с обысками пришло Государственное бюро расследований.

Бывшая военнослужащая Елена Липовенко сообщила об издевательствах и травле в упомянутой части 3021 в Днепре. Она служила там в 2018-2019 годах. Подробности о том, что происходило во время ее службы, и как девушке удалось выжить, читайте в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Артемий Рябчук, который 27 января расстрелял пять человек на "Южмаше" в Днепре, отказался от всех своих показаний по этому делу. Ранее же он признал свою вину и попросил отправить его в СИЗО.