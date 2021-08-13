Прокуратура Молдовы передала в суд дело соучастника похищения Чауса

В Молдове прокуратура передала в суд обвинительное заключение в отношении гражданина, который участвовал в похищении бывшего украинского судьи Николая Чауса в апреле 2021 года. Согласно расследованию, он был завербован группой людей, которые впоследствии участвовали в преступлении.

Как говорится в сообщении пресс-службы ведомства, 30-летний фигурант является гражданином Молдовы, он проходил военную службу в национальном спецназе и работал в Украине охранником у местного жителя.

"Согласно заданиям, после возвращения в Молдову мужчина собрал дополнительную информацию о доме, образе жизни и ежедневных маршрутах членов семьи бывшего украинского судьи Чауса, которые передавал заказчикам. Впоследствии, также по указаниям организаторов, он арендовал помещения и приобрел три транспортных средства, которые предоставил сообщникам", – сказано в сообщении прокуратуры.

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Люди, с которым сотрудничал подозреваемый, были из-за пределов страны и использовали транспортные средства, в том числе для похищения двух человек (бывший судья и его охранник), а также, чтобы помешать последующему процессу расследования.

В сообщении сказано, что фигурант содержался под стражей с мая 2021 года. Недавно он заключил соглашение о признании вины с прокурорами PCCOCS ( Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам) и был переведен под домашний арест под надзором полиции, с применением ряда ограничительных мер.

Также указано, что в этом уголовном деле прокуратура Молдовы обратилась к украинским властям с несколькими запросами, но пока официальной реакции не было.

Согласно законодательству Республики Молдова, похищение двух или более лиц наказывается лишением свободы на срок от 6 до 10 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

об исчезновении Чауса стало известно 3 апреля. Это произошло в центре Кишинева. На следующий день в сети появилось фото якобы Чауса, которого вывезли на территорию Румынии.