Загадочное похищение, коррупция и громкие обвинения. Кто такой судья Николай Чаус и почему все за ним охотятся

Николай Чаус нашелся в Винницкой области, хотя уже несколько месяцев правоохранители искали его в Молдове. Биография бывшего судьи больше напоминает сюжет блокбастера – коррупция, громкие обвинения и похищения.

А все началось пять лет назад, когда скандальный судья погорел на взятке в 150 тысяч долларов. Деньги он якобы хранил в стеклянной банке во дворе своего дома.

OBOZREVATEL рассказывает, какие резонансные дела рассматривал Чаус и что стало причиной его бегства за границу.

Чаус 15 лет работал в Днепровском суде Киева. На этой должности он отбирал права у активистов Автомайдана из-за поездки к "Межигорью" – резиденции экс-президента Виктора Януковича. Одно из самых громких решений касалось пенсионера Константина Вельтищева – судья признал его виновным и лишил водительского удостоверения на шесть месяцев якобы из-за неостановки по требованию работника ГАИ.

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Но дело в том, что свидетели и камеры наблюдения в гаражном кооперативе показали, что во время акции все тот день автомобиль Вельтищева стоял в гараже. "Интересный факт: при рассмотрении других дел, которые не касались Майдана, судья ни разу не лишал водителей прав. А тут проявил такую принципиальность", – писал адвокат Роман Маселко.

После этого судью пытались привлечь к ответственности – специальная комиссия пришла к выводу, что он нарушил присягу. Однако в феврале 2016 года Высший совет правосудия отказался уволить Чауса. Его также и не люстрировали, хотя он подпадал под соответствующий закон.

В конце 2015 года Чаус провел 36-часовое заседание по делу бизнесмена и политика Геннадия Корбана, которого подозревали по четырем статьям:

похищение людей;

расхищение имущества;

руководство организованной преступной группой;

присвоение средств в особо крупных размерах.

После задержания бизнесмена в ноябре 2015 года судья назначила ему меру пресечения: домашний арест до конца года. В декабре эту меру пересматривали в Днепровском суде. В итоге Чаус отправил Корбана, которого привезли на суд сразу после операции на сердце, за решетку на два месяца.

В отчете Верховного комиссара ООН по правам человека об этой ситуации говорилось, что, несмотря на кардиохирургическую операцию, в течение 24–27 декабря Корбана заставили участвовать в следственных действиях и после этого насильно доставили на судебное заседание, которое длилось больше суток и проходило с многочисленными нарушениями.

В августе 2016 года Чауса обвинили в вымогательстве и получении взятки в 150 тыс. долларов – деньги якобы нашли на огороде, закопанные в банках. Взамен судья должен был принять нужное решение в деле Светланы Сасевич, которую обвиняли в торговле наркотиками. Прокуратура просила для подсудимой семь лет лишения свободы, судья Чаус вынес приговор — пять лет условно.

В сентябре Верховная Рада разрешила арест судьи, но к тому моменту он уже исчез. Правоохранители утверждали, что Чаус мог находиться в оккупированном Крыму. А журналисты тогда сообщали, что подозреваемый бежал по чужому паспорту.

В ноябре он был объявлен в международный розыск, а позже стало известно, что Чаус незаконно пересек границу с Молдовой, сдался местным правоохранителям и просит политического убежища.

Молдавские власти между тем в убежище Чаусу отказали, но экстрадиция, которой требовала украинская власть, в том числе президент Владимир Зеленский, так и не состоялась.

Последние почти пять лет экс-судья жил в Кишиневе. Но 3 апреля в центре города неизвестные схватили Николая Чауса и погрузили в микроавтобус, а позже – во внедорожник. Правоохранители утверждают, что автомобиль якобы принадлежит украинскому посольству. По версии местных следователей, на дипломатическом авто Чауса вывезли из Молдовы в Украину. Камеры наблюдения зафиксировали, как машина подъезжает к границе.

Журналисты из Украины ("Слідство.Інфо") и Молдовы (RISE Moldova) получили копии паспортов десяти человек, которых правоохранители проверяют на причастность к похищению. По данным расследователей, все они являются гражданами Украины и по меньшей мере два из них напрямую связаны с Главным управлением разведки Минобороны, а еще один ㅡ уволенный чиновник Нацполиции. В ГУР Минобороны назвали эту информацию провокацией российских спецслужб.

"Это преступление было совершено иностранными гражданами, которые пересекли государственную границу. Эти граждане уже покинули страну, пересекли границу с Украиной. У нас также существуют записи доказательств на украинском языке", – сказал министр иностранных дел Молдовы.

Жена Чауса считает, что ее мужа похитили во второй раз. Первым похищением она называет его перевозку в Молдову в 2016 году, к которой, по ее мнению, причастен экс-депутат Александр Грановский. Также, отмечала Светлана, он имеет отношению и ко взяткам, за которые судью преследуют правоохранители. А найденные в 2016 году 150 тысяч долларов она называет провокацией.

"Я знаю точно, что никуда ехать он не собирался. По его словам, он не помнит, как оказался в Молдове. Об этом никогда ни с кем разговоров не было. Его вывезли сюда без его согласия и удерживали запугиванием", – заявляла она.

Версий, кто стоит за похищением, было немало. И вот основные:

похищение организовали, чтобы Чаус не попал в руки украинского правосудия и не давал показания на бывших высокопоставленных чиновников;

похищение организовали, чтобы судья оказался в Украине и давал показания по резонансным делам. Это могли реализовать сотрудники спецслужбы – в частности, ГУР или СБУ. В пользу этой версии говорит то, что перевозили Чауса на машине украинского дипломатического ведомства;

а авторы одного из телеграмм-каналов утверждают, что к похищению причастны группировки с непризнанной республики Приднестровье.

17 мая Чаус впервые после исчезновения записал видеообращение, в котором пообещал в ближайшее время вернуться в Украину и ответить на все вопросы общества и правоохранителей.

"Кому это выгодно – можно только догадываться" – подытожил судья. Он обратился к своей жене Светлане, отметив, что "так надо было, но все наладится", а также заявил, что его похищение было еще в 2016 году, а не сейчас.

"С тех пор меня постоянно запугивали расправой. Заставляли находиться в Молдове. Люди, которые причастны к этому, боялись, что я вернусь и начну говорить. Спасибо моим друзьям, которые помогли мне избежать тюрьмы и смерти", — сказал судья.

Его жена и адвокат отмечали, что это заявление записано под давлением. "Видно, что он зачитывает какой-то определенный текст, который ему написали. Как сказала его жена, он никогда не называл ее Светланой. Ни при друзьях, ни лично. Одежда на нем не его", – рассказал юрист Ростислав Кравец.

30 июля Чауса неожиданно нашли в селе Мазуровка Винницкой области – об этом правоохранителям сообщил местный житель. Журналист Юрий Бутусов отметил, что сначала в поселок прибыли полицейские и подтвердили личность судьи и задержали его, потому что он находится в розыске. Но затем туда приехали сотрудники СБУ, которые забрали фигуранта с собой и вывезли в неизвестном направлении.

Но поскольку это дело касается коррупции, то по решению суда передать подсудимого нужно работникам НАБУ. Поэтому по прибытию в Киев на Чауса началась настоящая охота – детективы Бюро ехали следом за авто СБУ и требовали отдать судью, но машина силовиков въехала на территорию своего офиса, после чего дорогу заблокировала охрана.

"Ко мне вышел представитель СБУ и сообщил, что официально Чауса нет в здании СБУ и поэтому они не могут исполнить мою просьбу о допуске к клиенту. Пока на этом все. Свои координаты я оставил. Думаю, если он официально появится в СБУ, мне сообщат", — сказал адвокат судьи Ростислав Кравец.

По состоянию на 31 июля, юристов так и не пустили к Чаусу. Правоохранители также отказываются говорить, в каком именно ведомстве находится судья.