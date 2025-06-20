Поймали на краже с отцом: в Днепре избрали меру пресечения 18-летнему фигуранту смертельного ДТП, в котором погиб ребенок

В Центральном районном суде Днепра 20 июня прошло судебное заседание по делу 18-летнего горожанина Арсения Бессонова, подозреваемого в совершении кражи в супермаркете вместе с отцом. Парню избрали меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей с возможностью внесения залога.

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Примечательно, что этот юноша не впервые попадает в поле зрения полиции – он был фигурантом нескольких ДТП в городе. Об этом сообщает издание "Суспільне".

На заседании прокурор требовала для подозреваемого содержания под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога в 2 млн грн. В то же время защитник Бессонова просил, чтобы для его подзащитного избрали домашний арест с ношением браслета. Он аргументировал это тем, что парень оплатил сумму ущерба в размере 10 000 гривен и признает свою вину, а за решеткой "не будет иметь шансов на исправление".

Напомним, что кража была в конце мая: злоумышленники, находясь в помещении супермаркета, выбирали товары и покидали помещение, не рассчитавшись за покупки. Так они поступили дважды. После просмотра записей камер видеонаблюдения полиция установила мужчин, причастных к преступлению: ими оказались 55-летний мужчина и его 18-летний сын, которые уже являются фигурантами других уголовных производств.

Подозреваемый молодой человек на суде заявил, что действовал не умышленно, а "из-за того, что были большие очереди на кассах". На вопрос прокурора, действует ли юноша так всегда, когда видит очереди на кассах, тот возразил.

"У меня не было умысла что-то воровать, у меня не было времени, я опаздывал", – утверждал он.

Суд принял решение о содержании парня под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 600 тыс. грн.

Что известно о подозреваемом парне

По данным следствия, летом 2024 года Арсений Бессонов совершил аварию, в результате которой травмировались две женщины, а сам скрылся с места происшествия.

Кроме того, он фигурирует в деле о резонансном ДТП, в котором погибла 10-летняя девочка, а еще четыре человека, среди которых двое малолетних детей, получили телесные повреждения. Смертельная авария произошла на Набережной Заводской в Днепре вечером 1 декабря 2024 года. Тогда 19-летний водитель BMW в четыре раза превысил скорость и протаранил авто Ford, которое выполняло поворот. Он скрылся с места происшествия, но вскоре вернулся вместе с 17-летним пассажиром. Полицейские задержали обоих парней.

Несовершеннолетнему юноше тогда объявили подозрение по факту неоказания помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии. Мерой пресечения был избран ночной, а впоследствии – круглосуточный домашний арест

Однако 10 апреля 2025 года Бессонов нарушил меру пресечения и сел за руль. В связи с этим правоохранители обратились в суд с ходатайством об изменении меры пресечения на содержание под стражей.

После изменения меры пресечения на личное обязательство 7 июня уже совершеннолетнего парня задержали в центре Днепра за нарушение правил маневрирования (водительских прав он не имел).

Как сообщал OBOZ.UA, родители погибшей в ДТП в Днепре 10-летней Миланы рассказали, что их девочка была очень добрым ребенком, писала папе на передовую письма и благодарила за жизнь. 1 декабря она вместе с родным дядей, его женой и их двумя детьми возвращалась домой, когда в авто на большой скорости врезался автомобиль BMW.

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