Фигуранта ДТП в Днепре, в котором погиб ребенок, снова задержала полиция: на этот раз за езду без водительского удостоверения. Фото

В Днепре 7 июня патрульные остановили авто, которым управлял 18-летний Арсений Бессонов, сын известного предпринимателя и фигурант по меньшей мере двух громких ДТП. Парень находился за рулем автомобиля с номерным знаком ВА7777МР без водительского удостоверения.

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Нарушение ПДД подтвердили источники OBOZ.UA. Как рассказал собеседник, правоохранители составили админпротокол за езду без водительского удостоверения, совершенную повторно в течение года (ч. 5 ст. 126 КУоАП).

Кроме этого, было составлено постановление по ч.1 ст. 122 КУоАП, то есть на машине были установлены специальные световые/звуковые сигнальные устройства, разрешенные только на оперативных транспортных средствах.

Еще одно нарушение – во время поверхностного осмотра ТС были обнаружены следы механического вмешательства в идентификатор авто. В связи с этим следователи полиции открыли уголовное производство по ст. 290 УКУ. Автомобиль Бессонова направлен на экспертизу.

По нашим данным, на месте водитель отказался пройти тест на употребление алкоголя и наркотиков, поэтому патрульные доставили его в больницу, где он сдал биологические образцы. Результаты еще ожидаются.

Местные Telegram-каналы писали, что Mercedes мажора остановили возле центрального моста. Юноша, по одной из версий, "дважды пытался убежать", но сделать это ему не удалось.

Напомним: Арсений Бессонов вечером 1 декабря 2024 года стал фигурантом смертельной автомобильной аварии в Днепре, когда из-за столкновения BMW (номерной знак КТ7777ВТ) и Ford погибла 10-летняя девочка, еще четыре человека (среди которых двое малолетних детей) пострадали.

Как установило следствие, водитель BMW возле остановки общественного транспорта "Детский комбинат" на улице Набережная Заводская на скорости врезался в машину, совершавшую маневр разворота. Все пострадавшие и жертва ехали в машине Ford.

BMW, который протаранил Ford, не раз фигурировал в полицейских сводках. Видео с камер наблюдения позволяют предположить, что фактическим владельцем этой машины был Бессонов.

В сети предполагали, что на этот раз за рулем BMW тоже был мажор. Однако официальная информация оказалась неожиданностью – заявляется, что управлял ТС совершеннолетний житель Днепра, 2005 года рождения, а Бессонов А. А., 2007 года рождения (то есть в то время 17-летний), ехал на пассажирском сиденье.

Журналисты выяснили, что водителем машины считают Валерия Олещенко – он в момент ДТП находился на испытательном сроке за другое преступление и мог быть должен крупную сумму.

Бессонов известен среди днепрян как ярый нарушитель скоростного режима. В своих соцсетях юноша часто хвастался фотографиями возле BMW с номером КТ7777ВТ и прямо намекал на то, что не соблюдает правила дорожного движения.

Бессонов может быть причастен к еще одному серьезному ДТП, которое произошло 25 августа 2024 года. Тогда BMW сбил людей на пешеходном переходе в центре Днепра возле ЦУМа и скрылся с места аварии:

Наши источники заявили, что уголовное производство в отношении Бессонова по ч. 1 ст. 286 (ДТП), ч. 1 ст.135 (оставление в опасности), ч. 3 ст. 136 (неоказание помощи лицу), 287 (нарушение правил эксплуатации ТС) направлено в суд, в настоящее время идет его рассмотрение. Речь идет о смертельной аварии 1 декабря 2024 года.

Собеседник добавил, что в упомянутое уголовное производство вошли факты и о ДТП 25 августа 2024 года (наезд на двух пешеходов).

В начале июня Новокодакский суд г. Днепра избрал Бессонову меру пресечения в виде личного обязательства. И уже через несколько дней мажора снова остановили за нарушение ПДД на новом авто.

Как ранее писал OBOZ.UA, родители погибшей в ДТП в Днепре 10-летней Миланы рассказывали, что их девочка была очень добрым ребенком, писала папе на передовую письма и благодарила за жизнь. 1 декабря, в день трагедии, она вместе с родным дядей, его женой и их двумя детьми возвращалась домой.

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