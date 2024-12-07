'Ждали больше 15 лет, а потеряли за мгновение': родители погибшей в страшном ДТП в Днепре 10-летней девочки рассказали о трагедии. Видео

Родители погибшей в ДТП в Днепре 10-летней Миланы рассказали, что их девочка была очень добрым ребенком, писала папе на передовую письма и благодарила за жизнь. 1 декабря она вместе с родным дядей, его женой и их двумя детьми возвращалась домой, когда в машину на большой скорости врезалась BMW.

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Медики рассказали маме, что девочка погибла мгновенно. Об этом семья Миланки сообщила в комментарии "11 каналу".

Украинка родилась почти-что на праздник Маланки, поэтому и получила такое имя. Ребенка супруги ждали 15 лет. "Сейчас я понимаю, что больше у меня такого не будет", – призналась мама девочки, жизнь которой отобрала авария.

Отец воюет на очень горячей точке фронта. Командир разрешил ему поехать домой, когда узнал о трагедии.

"Я пошел на войну, чтобы никто не пришел и не забрал у меня ее. А получается, что забрали здесь", – сказал со слезами на глазах мужчина.

Мама звонила Милане за час до ДТП. Разговор был обычным и довольно коротким. "Я ее ждала, ужин готовила..." – сказала женщина.

Позже она позвонила невестке и по телефону услышала, как произошла авария. Сначала был очень громкий звук от удара, кто-то ойкнул и посыпалось стекло.

Мама примчала на место аварии, когда узнала о случившемся. "Люди кричали, что уже нельзя ничего сделать. Мне очень хотелось ее... разбудить", – призналась она.

Вероятный виновник ни разу не связался с родителями убитого ребенка после ДТП. Родители сомневаются, что он понесет реальное наказание.

Как сообщал OBOZ.UA,:

– Главным подозреваемым в расследовании смертельного ДТП в Днепре является 19-летний Валерий Олещенко. Он, как считают следователи, был за рулем автомобиля. Недавно стало известно, что он находится на испытательном сроке за другое преступление и мог быть должен крупную сумму.

– Суд избрал Олещенко меру пресечения в виде 60 дней безальтернативного содержания под стражей.

– Второй пожозреваемый – 17-летний Арсений Бессонов, который, по информации правоохранителей, в момент аварии якобы был пассажиром, а не водителем BMW.

– Суд обязал его провести 60 суток под круглосуточным домашним арестом, подозревая в нарушении ч. 3 ст. 136 УК – неоказание помощи лицу, находившемуся в опасном для жизни состоянии.

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