Гонял за рулем без прав: эксклюзивное видео с фигурантом резонансного ДТП в Днепре, в результате которого погибла 10-летняя девочка

Несовершеннолетний фигурант смертельного ДТП в Днепре Арсений Бессонов, который в материалах дела значится как пассажир разбитого BMW, неоднократно гонял на этом автомобиле по улицам облцентра и не только. Само авто, которое вечером 1 декабря на скорости протаранило Ford, приведя к смерти ребенка и ранению еще четырех человек, тоже не раз фигурировало в полицейских сводках.

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В распоряжении OBOZ.UA появилось видео с камер наблюдения в Днепре от 18 ноября 2024 года с этим же BMW (номерной знак КТ7777ВТ). На кадрах можно рассмотреть, что тогда водителем был парень, очень похожий на Бессонова.

У парня довольно специфическая внешность, и, несмотря на то, что на записи с камер не полностью видно лицо, сходство просматривается. Да и днепровские паблики пишут, что 17-летний Бессонов без прав постоянно ездил за рулем автомобиля, разбившегося вечером воскресенья и приведшего к смерти 10-летней девочки Миланы.

OBOZ.UA также выяснил, что незадолго до резонансной аварии "мажор" (отец Бессонова – бизнесмен) не явился на заседание суда. По данным в Едином реестре судебных решений, вечером 1 ноября правоохранители остановили Арсения Бессонова в селе Знаменовка на Днепропетровщине за рулем упомянутого BMW (именно в этом населенном пункте зарегистрировано авто). Там указано, что водитель "не имел прав на управление транспортными средствами, чем нарушил требования п. 2.1а Правил дорожного движения" (за это предусматривается ответственность по ч. 2 ст. 126 КУоАП).

Однако в итоге Бессонову не стали выносить предупреждение или же отдавать "под надзор родителей", а постановили уплатить 3400 грн штрафа и 605 грн судебного сбора.

О том, что Бессонов любитель быстрой езды на авто, свидетельствует еще одна авария, которая произошла в этом году 25 августа. Согласно материалам дела, Бессонов А. О., находясь за рулем BMW КТ7777ВТ, совершил наезд на двух человек, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшие "получили легкие телесные повреждения", а водитель скрылся с места аварии, но впоследствии его задержали правоохранители. За это ДТП на молодого человека составили админпротокол по ст. 124 и ст. 122-4 КУоАП. Некоторые источники утверждают, что тогда Арсений тоже "был или оказался пассажиром".

По факту смертельной аварии в Днепре 1 декабря следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. По предварительным данным правоохранителей, на месте аварии был задержан водитель BMW – совершеннолетний днепрянин.

По данным собеседников OBOZ.UA в полиции, Арсений Бессонов также является подозреваемым, но в неоказании помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии.

Как сообщал OBOZ.UA, в соцсети появился пост, что старший следователь, который ведет дело о резонансной аварии в Днепре, в результате которой погиб 10-летний ребенок, не захотел принимать его родителей. Однако впоследствии спикер областной полиции Анна Старчевская опровергла эту информацию.

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