Смертельное ДТП в Днепре с детьми: подросток-мажор нарушил условия меры пресечения и получил новое подозрение

В Днепре могут отправить под стражу 17-летнего подростка, фигурирующего по делу о смертельном ДТП, которое произошло 1 декабря 2024 года и в котором погибла десятилетняя девочка. В настоящее время он находится под домашним арестом.

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10 декабря после допроса в следственном управлении фигурант был обязан в кратчайшие сроки прибыть по месту отбывания домашнего ареста, однако около 17:00 патрульные полицейские остановили его за рулем автомобиля Mersedes. Об этом сообщили на сайте Главного управления Национальной полиции Украины в Днепропетровской области.

В полиции не называют имени фигуранта, однако, по данным источников OBOZ.UA, речь идет об Арсении Бессонове. Согласно материалам дела, в момент трагедии он якобы был пассажиром, а не водителем BMW, совершившей аварию. Эта машина принадлежит его отцу, известному бизнесмену, а в местных пабликах пишут, что не раз видели подростка за рулем.

Отмечается, что Главное следственное управление полиции обратилось с ходатайством в суд по поводу избрания более строгой меры пресечения — содержания под стражей. Автомобиль изъят на арестплощадку", – говорится в сообщении.

Кроме того, в декабре 2024 года правоохранители инициировали изменение подследственности в уголовных производствах по поводу летнего ДТП, во время которого 17-летний фигурант сбил двух женщин на пешеходном переходе в центре Днепра.

Тогда экспертиза указала, что пешеходы получили легкие повреждения, и фигурант отделался админпротоколом. Однако после дополнительных судебно-медицинских экспертиз удалось установить, что на самом деле одна из пострадавших получила телесные повреждения средней степени тяжести.

8 апреля 2025 года ему объявили новое подозрение:

за нарушение правил безопасности дорожного движения (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины);

заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии (ч. 1 ст. 135 Уголовного кодекса Украины).

За это юноше грозит до двух лет заключения и лишения права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Как сообщал OBOZ.UA:

– в Днепре вечером 1 декабря столкнулись BMW и Ford. Погибла 10-летняя девочка, еще четыре человека пострадали. Водитель BMW у остановки общественного транспорта врезался в автомобиль, совершавший маневр разворота.

– Главным подозреваемым является 19-летний Валерий Олещенко. Правоохранители утверждают, что он находился за рулем автомобиля. Недавно стало известно, что он находится на испытательном сроке за другое преступление и мог быть должен большую сумму.

– Второй подозреваемый – 17-летний Арсений Бессонов – по информации правоохранителей, в момент аварии якобы был пассажиром, а не водителем BMW.

– Суд обязал его провести 60 суток под круглосуточным домашним арестом, подозревая в нарушении ч. 3 ст. 136 УК – неоказание помощи лицу, находившемуся в опасном для жизни состоянии.

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