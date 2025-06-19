В Днепре на краже в супермаркете задержали парня, который является фигурантом дела о смертельном ДТП: в нем погибла 10-летняя девочка. Фото

В Днепре на краже из продуктового супермаркета задержали парня, который является фигурантом дела о смертельном дорожно-транспортном происшествии. Речь идет о 18-летнем Арсении Бессонове.

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Вместе с парнем продукты из супермаркета воровал его 55-летний отец. Об этом OBOZ.UA сообщили собственные источники.

Правоохранители сообщили, что отец с сыном в течение двух дней совершили кражи в торговом заведении, расположенном в Шевченковском районе Днепра. Общая сумма нанесенного ущерба составляет почти 10 тыс. гривен. По данным Нацполиции, конце мая злоумышленники, находясь в помещении супермаркета, выбирали товары и покидали помещение, не рассчитавшись за покупки.

После просмотра записей камер видеонаблюдения оперативники криминальной полиции отделения полиции №4 Днепровского РУП №1 установили лиц, причастных к преступлению. Ими оказались 55-летний мужчина и его 18-летний сын, которые уже являются фигурантами других уголовных производств.

Следователи сообщили обоим мужчинам о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная в условиях военного положения). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Днепре вечером 1 декабря 2024 произошло смертельное ДТП – столкнулись BMW и Ford. Погибла 10-летняя девочка, еще четыре человека (среди которых двое малолетних детей) пострадали.

Ранее сообщалось, что Арсений Бессонов, который является фигурантом резонансного ДТП в Днепре, в результате которого погибла 10-летняя девочка и пострадали еще несколько человек (в том числе двое детей), по информации правоохранителей, в момент аварии якобы был пассажиром, а не водителем. Однако есть причины подозревать, что это не так.

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