Смертельное ДТП в Днепре с детьми: подросток-мажор постоянно ездил за рулем этого BMW и не являлся в суд. Эксклюзивное видео

17-летний Арсений Бессонов, который является фигурантом резонансного ДТП в Днепре, в результате которого погибла 10-летняя девочка и пострадали еще несколько человек (в том числе двое детей), по информации правоохранителей, в момент аварии якобы был пассажиром, а не водителем. Однако есть причины подозревать, что это не так. Также выяснилось, что второй фигурант – 19-летний Валерий Олещенко –- находится на испытательном сроке за другое преступление и он мог быть должен крупную сумму.

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Подробнее об этом – в материале OBOZ.UA.

Смертельная авария

Страшное ДТП произошло 1 декабря в Днепре рядом с остановкой общественного транспорта "Детский комбинат". Автомобиль BMW влетел в Ford (по словам очевидцев, на сумасшедшей скорости). В результате удара погибла 10-летняя пассажирка Ford – Милана, а водитель и еще трое пассажиров, среди которых двое детей, получили тяжелые травмы.

По информации из днепровских пабликов, водителем якобы был сын владельца авто – несовершеннолетний Арсений Бессонов. В социальных сетях парень постил фото дорогих автомобилей, в том числе этого BMW, россыпи денежных купюр и насмехался над любыми ограничениями – в том числе и в скорости.

Однако спустя время в правоохранительных органах сообщили, что за рулем якобы был друг Арсения – 19-летний Валерий Олещенко. Именно ему в итоге объявили о подозрении в совершении смертельного ДТП. Сам же Арсений якобы находился на пассажирском сиденье.

По данным собеседников OBOZ.UA в полиции, Арсений Бессонов также является подозреваемым, но в неоказании помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии.

Кто на самом деле был за рулем

В сети разъяренные украинцы сделали однозначный вывод, что "мажора" попросту отмазывают. Объективно, финансовая возможность для этого у отца Арсения – бизнесмена – явно есть.

"Такая практика – когда пассажир берет на себя вину водителя – существует не первый день. Особенно когда последний не бедный человек и обещает "козлу отпущения" решить, например, все его проблемы (или его семьи), закрыть долги, обеспечить на будущее и так далее. При этом также обещают сделать так, чтобы за преступление "водитель" получил по минимуму. Мол, отсидишь где-то три года – и все. Такой способ надежнее, чем "просто" платить правоохранителям или "заносить" в суд, хотя и не исключает этого. Иногда виновники платят и "терпиле", и, например, полицейским. Все дело в серьезности ДТП, от этого зависит и цена вопроса", – рассказал нам на условиях анонимности один из киевских адвокатов.

Сейчас в деле может появиться и новый поворот. Как выяснил OBOZ.UA, подозреваемый в совершении ДТП в Днепре Валерий Олещенко уже был осужден за другое преступление.

20 апреля 2024 года студент Национального университета "Днепровская политехника" приехал по своим делам в Киев. Парень (на тот момент ему было 18 лет) в отделении "Новой почты" в Шевченковском районе столицы решил не оплачивать заказанную им посылку, а просто схватил ее и убежал. В коробке были четыре брендовые футболки поло стоимостью 141,5 тыс. грн. За Олещенко погнался оператор "НП", но в итоге незадачливого грабителя, которому хотелось хорошо одеваться, задержали полицейские.

28 июля Шевченковский районный суд Киева вынес приговор. Так как студент возместил сумму посылки "Новой почте" и "искренне раскаялся", то ему дали пять лет лишения свободы и освободили от отбывания наказания с испытательным сроком три года.

Это OBOZ.UA подтвердили и в прокуратуре Днепропетровской области.

"Так, подозреваемый в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекший смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины) был осужден по ч. 4 ст. 186 УК Украины (грабеж). Нарушение правил безопасности дорожного движения было совершено в период испытательного срока", – рассказали в прокуратуре.

Откуда у 18-летнего студента, у которого не было денег на брендовые футболки, но они резко нашлись чтобы возместить ущерб – пока под вопросом. Но не исключено, что ему помог его друг (или, скорее, его отец) на BMW. И это вполне могло стать причиной, по которой Олещенко взял вину за совершение ДТП на себя. Однако это только версия.

По состоянию на данный момент еще нет результатов ДНК-экспертизы, которая должна ответить на вопрос, кто же именно был за рулем в момент ДТП в Днепре. Потому, по мнению нашего собеседника в полиции, выводы делать рано.

Тем не менее есть веские опасения, что убийцей 10-летней Миланы мог быть несовершеннолетний "мажор", который долгое время чувствовал полную безнаказанность.

Гонял за рулем без прав

В распоряжении OBOZ.UA оказалось видео с камер наблюдения в Днепре от 18 ноября 2024 года (перекресток – проспект Науки и архитектора Олега Петрова). На нем можно рассмотреть, что тогда водителем BMW (КТ7777ВТ) был как раз Арсений Бессонов.

У парня довольно специфическая внешность и несмотря на то, что на видео не полностью видно лицо, перепутать практически невозможно.

Судя по всему, несовершеннолетний Бессонов без прав постоянно ездил за рулем автомобиля, который впоследствии разбился 1 декабря.

OBOZ.UA выяснил, что незадолго до резонансного ДТП "мажор" не явился в суд. По информации в Едином реестре судебных решений поздним вечером 1 ноября полицейские остановили Арсения Бессонова в селе Знаменовка Днепропетровской области за рулем BMW (к слову, именно в этом населенном пункте и зарегистрировано авто).

В реестре указано, что Бессонов "не имел права на управление транспортными средствами, чем нарушил требования п.2.1а Правил дорожного движения, за что предусмотрена ответственность по ч.2 ст.126 КуоАП".

Видео, где записан процесс общения полицейских и Бессонова, есть в материалах дела. В постановлении суда говорится, что сотрудники полиции сообщили водителю о составлении протокола, а тот в свою очередь отказался от предоставления объяснений. После этого полицейские сообщили Бессонову о рассмотрении дела в Новомосковском горрайонном суде Днепропетровской области. Подпись водителя есть в протоколе.

В постановлении суда также указано: "… учитывая, что ОСОБА_1, управляя транспортным средством, не имея водительского удостоверения на право управления транспортным средством соответствующей категории, ставил под угрозу свою жизнь и здоровье, а также жизнь и здоровье других участников дорожного движения, суд не видит оснований для применения к ЛИЦО_1 мер воздействия, предусмотренных ст. 24-1 КУоАП. Суд пришел к выводу, что к ЛИЦО_1 следует применить взыскание в пределах санкции ч. 2 ст. 126 КУоАП, в виде штрафа".

То есть, Бессонову не стали выносить предупреждение или же, например, отдавать "под наблюдение родителям", теперь он должен оплатить 3 400 гривен штрафа плюс 605 гривен судебного сбора.

По данным из днепровских пабликов, Арсений Бессонов был фигурантом еще одной аварии летом 2024 года.

"25.08.2024 управляя автомобилем BMW КТ7777ВТ в г. Днепр по ул. Д. Яворницкого, совершил наезд на двух пешеходов, пересекавших проезжую часть по пешеходному переходу. Водитель Бессонов А. место происшествия покинул и был установлен сотрудниками полиции. В ходе досудебного расследования проведены судебно-медицинские экспертизы, согласно выводам которых последним были причинены легкие телесные повреждения" - говорится в сообщении.

На "мажора" якобы были составлены административные протоколы по ст. 124 (ДТП) и ст. 122-4 (оставление места ДТП) КУоАП. Ели это так, то он очень легко отделался – и явно не за просто так.

Важно знать, что согласно ч. 1 ст. 221 КУоАП дела об административных правонарушениях, совершенных лицами в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет, рассматриваются судами. Однако в Едином реестре судебных решений, а также на ресурсе "Судова влада" информации, что Бессонов совершил это ДТП – нет. Что, опять же, вызывает вопросы.

Еще один источник утверждает, что "и тогда Арсений был (оказался?) пассажиром.

Что касается нынешней резонансной аварии, в которой погиб ребенок и еще двое тяжело травмированы, то очень хочется верить в справедливое расследование. И сейчас к этому приковано внимание многих украинцев. Слишком много случаев, когда "мажорам" практически удавалось избежать ответственности и только общественный резонанс смог кардинально изменить ситуацию.

OBOZ.UA будет и дальше следить за резонансным делом.