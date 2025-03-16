Подозреваемый в убийстве Ганула признал вину в суде

Подозреваемый в убийстве одесского активиста Демьяна Ганула Сергей Шалаев на суде признал свою вину. Заседание проходило 16 марта в закрытом режиме из-за того, что при рассмотрении дела назывались свидетельские имена и важные детали, разглашение которых может навредить следствию.

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Правоохранители работают над установлением всех лиц, причастных к преступлению, поскольку одной из версий является заказное убийство. Об этом сообщил заместитель руководителя Одесской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона Руслан Веремчук, пишет "Суспільне".

"Задержан исполнитель данного преступления. Одна из версий следствия — это убийство на заказ. Принимаются меры по установлению заказчика, а также других соучастников преступления", – заявил он.

О заседании в закрытом режиме просила прокуратура, а защиту и сам подозреваемый поддержал ходатайство.

Сегодня Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения подозреваемому. Человек будет находиться под стражей 60 дней без права внесения залога.

Днем ранее 46-летнему Шалаеву сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

п. 11 ч. 2 ст. 115 УК (преднамеренное убийство, совершенное по заказу);

ч. 1 ст. 263 УК (незаконное ношение, хранение, приобретение огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения).

Задержанному грозит пожизненное заключение.

Напомним, что 14 марта 2025 около 10:30 в центре Одессы застрелили общественного активиста Демьяна Ганула. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.

В тот же день правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался военнослужащий, от 23 февраля 2025 года находившийся в розыске за самовольное уход воинской части. Собственные источники OBOZ.UA называли имя подозреваемого – старший лейтенант Сергей Сергеевич Шалаев, 1978 года рождения.

В 28 отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода сообщили, что Шалаев был военнослужащим 28 ОМБр, а после перевода с в/ч А0139 почти весь находился на лечение и в район выполнения боевых задач не привлекался. В прошлом месяце он не вернулся на отпускную службу и с тех пор считался в СЗЧ.

Полиция рассматривает три основные версии преступления: заказное убийство, совершенное в связи с профессиональной и общественной деятельностью потерпевшего; преступление, совершенное из-за личной неприязни; "русский след".

Как сообщал OBOZ.UA, Ганул еще в июле 2024 года обращался в СБУ с просьбой о защите. Ему начали поступать угрозы, а в российских пабликах "слили" информацию о его родных. В России украинца заочно арестовали, обвинив в ряде "преступлений" за УК РФ, и назначили вознаграждение в 10 тысяч долларов за его "председатель".

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