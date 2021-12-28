От военного разведчика в доме россиян до отпетых "слуг народа": топ-5 "убийственных" зашкваров года

Конец 2021 года ознаменовался чередой громких скандалов, которые вызвали гневную реакцию общества. И если одни уже привели к политическому самоубийству, то другие еще ждут логической развязки.

Как "зашкварились" заместитель министра МВД, глава правления госбанка, главный военный разведчик и народные избранники – читайте в материале OBOZREVATEL.

На первом месте в нашем рейтинге – "единственное @бало", как самокритично назвал себя Александр Гогилашвили. Видео с блокпоста на въезде в зону проведения Операции Объединенных сил, где "быковал" на тот момент заместитель главы МВД, было опубликовано в СМИ и молниеносно разлетелось по социальным сетям.

Видео дня

Украинцев возмутило "общение" Гогилашвили с полицейскими, которые несли службу и законно требовали предъявить спецталон и документы, а чиновник был разозлен, что его не узнали и сыпал ненормативной лексикой направо и налево.

Обнародованное видео вытащило на свет и другие скелеты в шкафу замминистра. Оказалось, что у него была судимость в России, а также гражданство РФ. Высшее образование, как и украинский паспорт, Гогилашвили получил незадолго до назначения на высокий пост, что тоже вызвало немало вопросов.

Учитывая "вагнергейт", когда власть заподозрили в сливе данных о спецоперации украинской разведки, тот факт что Гогилашвили является мужем личной помощницы Владимира Зеленского, добавил огонька.

Также все узнали, что Мария Левченко присутствовала на различных совещаниях в Офисе президента, не имея соответствующих допусков. А ее супруг толком не проходил спецпроверок – во всяком случае, СБУ "провтыкала" его российское гражданство. Что касается возможных связей с представителями страны-агрессора – об этом остается только догадываться. И несмотря на все это, членов семьи Гогилашвили охраняли сотрудники ЦСО "А" Службы безопасности.

В итоге обнародованные факты привели к отставке оскандалившегося замминистра МВД, который, к слову, сделал неудачную попытку оправдаться, а его жену после этого внезапно "легализовали" – приняли на работу в ОП.

Печально, но скандал с Гогилашвили ударил и по Главному управлению разведки Минобороны Украины, начальник которого Кирилл Буданов оказался на втором месте в нашем рейтинге зашкварившихся VIPов. ГУР, в стенах которого было разработано множество славных спецопераций, из-за действий Буданова "полоскали" и в хвост, и в гриву.

А все произошло после того, как выяснилось, что главный военный разведчик Украины жил с женой и семьей своего друга Гогилашвили в доме скандально известной четы бизнесменов. Диана и Вячеслав Стрелковские имеют не только "криминальную репутацию", но и (по данным расследователей) в 2015 году получили российское гражданство в оккупированном Крыму.

Буданов в комментарии журналистам подтвердил свое "место жительства" и заявил, что переехал в этот особняк якобы из-за ремонта в своей квартире. Также на вопрос о том, знает ли он, кому принадлежит дом в Хотове, ответил, что знает. Это дало новый виток слухам о возможной связи Гогилашвили и Буданова с "королем обнала" Стрелковским.

По данным расследователей, Диана и Вячеслав Стрелковские связаны совместным бизнесом по "минимизации налогов", им принадлежит сеть так называемых конвертцентров. От пристального внимания налоговиков бизнес супругов не раз спасали правоохранители – накануне проверок на фирмах "изымали документы". Что касается уголовных дел, то они лежат без движения.

Начальник Главного управления разведки после разразившегося скандала ведет себя ниже травы, тише воды, однако злые языки говорят, что его отставка не за горами.

На третьем месте в нашем рейтинге личных зашкваров – Евгений Мецгер. Председатель правления государственного "Укрэксимбанка" проославился после скандала с нападением на журналистов программы "Схемы".

Наталья Седлецкая, руководитель "Схем", заявила, что сотрудники банка отобрали у ее коллег две камеры, забрали карточки, на которые велась запись. Съемочная группа оказалась заблокирована в кабинете главы правления банка – причем в его присутствии. Только спустя час журналистам вернули технику, но видео всего интервью и самого нападения было удалено.

Мецгер был вынужден подать в отставку и публично попросить прощения, а полиция открыла уголовное производство. За воспрепятствование деятельности журналистов банкиру грозит до пяти лет лишения свободы.

Еще один залет устроил народный депутат от "Слуги народа", член комитета Верховной Рады по правоохранительной деятельности Николай Галушко. Избранник устроил "разбор полетов" в Киеве: полицейских, которые остановили его водителя за нарушение ПДД, он обозвал дебилами, наркоманами и больными на голову.

В процессе разговора выяснилось, что машина Toyota Land Cruiser принадлежит матери Галушко, а он ездит на ней якобы по договору аренды.

А на пятом месте в нашем рейтинге еще один "слуга народа" Александр Трухин, попавший самый "таинственный" зашквар. Несмотря на то, что ДТП на Бориспольском шоссе произошло еще в августе, до сих пор Государственное бюро раасследований никак не может установить, кто же был за рулем Audi и допросить Трухина.

23 августа автомобиль Audi на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь протаранил Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей. На месте засекли народного депутата Александра Трухина, причем он якобы был за рулем, но его вывели из-под удара по указке сверху.

В это легко поверить, так как за ДТП с травмированными людьми легко уйти от ответственности благодаря деньгам или связям. Один из примеров – авария с участием тогда еще детского омбудсмена Николаем Кулебой: следствие идет уже больше двух лет.