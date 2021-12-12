Помощница Зеленского и жена скандального замглавы МВД Мария Левченко получает зарплату в "Квартал 95"

Жена замглавы МВД Украины Александра Гогилашвили, который ранее попал в скандал с неповиновением полиции, помощница Владимира Зеленского Мария Левченко официально не оформлена в Офисе президента.

Вместе с тем, заработную плату она получает в студии "Квартал 95". На этот нюанс указала журналистка Татьяна Николаенко.

"В воюющей стране лицо, которое большую часть времени проводит возле президента, точно может даже не числиться в штате Офиса президента? Как она вообще на режимный объект каждый день входит?", – в частности, написала она на своей странице в Facebook.

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Журналистка добавила, что сделала такой вывод, поскольку не нашла деклараций жены Гогилашвили. Зато в декларации самого замглавы МВД указано, что его супруга получала зарплату в 2020 году в студии "Квартал 95".

В свою очередь, заместитель министра за последний год заработал 800 тысяч гривен. Журналистка обратила внимание, что Гогилашвили получил прибыль в полмиллиона гривен от продажи "чего-то" автомобильной компании, после чего купил автомобиль у той же компании по заниженной цене.

Напомним, ранее журналистка Зоя Казанжи сообщила, что именно Марию Левченко президент ранее называл среди своих двух личных помощников. По ее словам, Левченко помогала Зеленскому еще со времен его работы в "Квартале".

Как сообщал OBOZREVATEL, автомобиль Гогилашвили, который ехал в сторону зоны ООС, остановила полиция, однако машина притормозила не сразу. Гогилашвили возмущался остановкой, употребляя нецензурную лексику.

Президент Владимир Зеленский потребовал уволить Гогилашвили, а сам замглавы МВД принес извинения за "чрезмерную эмоциональность".

Кроме того, журналист Юрий Бутусов сообщил, что Гогилашвили напал на капитана полиции, используя охрану спецназа разведки, а также бронеавтомобиль посольства США, хотя по статусу личная охрана и такое авто ему не положены.

При этом известно, что Гогилашвили имеет орден от Владимира Зеленского. В то же время выяснилось, что мужчина ранее был судим за мошенничество, а вуз окончил получил в возрасте 45 лет.