'Крот' во власти или успех белорусов: Бурба назвал причины провала спецоперации по 'вагнеровцах'

Бывший глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба, при котором готовилась спецоперация по захвату "вагнеровцев", озвучил три причины ее провала. Речь идет о "кроте" во власти, плохой подготовке с украинской стороны и хорошей работе белорусской контрразведки.

Такое заявление Бурба сделал для программы "Свобода слова Савика Шустера" 19 ноября. Также он рассказал, кто присутствовал на брифингах с президентом Владимиром Зеленским, когда ему докладывали о ходе операции (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Причины провала. Первая – "крот", который работает на Россию; вторая – наша плохая подготовка; третья – хорошая работа контрразведки Беларуси. Со своего опыта могу сказать, что это провал, благодаря людям, которые находятся во властных кабинетах, и, по моему мнению, сливают информацию врагу", – сказал Бурба.

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Также бывший глава ГУР отметил, что докладывал лицам, определенным лично президентом. В этот перечень был включен, и глава Офиса президента.

"23 числа, когда шла финальная стадия спецоперации, должен был состоятся доклад президенту. Я и первый заместитель главы СБУ Руслан Баранецкий не смогли попасть к Зеленскому. Нам сообщили, что с нами будет говорить Андрей Ермак (глава ОП). Я получил указание о переносе даты спецоперации, которое он устно передал, что это прямое указание президента", – пояснил Бурба.

Кроме того, он призвал ценить и не подвергать опасности разведчиков, которые проводят секретные операции.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 ноября международная группа Bellingcat обнародовала свое расследование по "вагнеровцам". Согласно их данным, спецоперация готовилась Главным разведывательным управлением Минобороны Украины и Службы безопасности Украины, а Зеленский был посвящен во все детали.

Отмечается, что к операции был привлечен бывший сотрудник ГРУ РФ, который был завербован за несколько лет до этого.

Также удалось собрать доказательства причастности россиян ко многим преступлениям на востоке нашей страны. При чем все удалось выстроить таким образом, что они сами раскрыли сведения.