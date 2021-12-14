Семью уволенного замминистра Гогилашвили охраняют сотрудники 'Альфы' СБУ – СМИ

Журналисты утверждают, что семью Александра Гогилашвили, которого недавно уволили с должности заместителя министра внутренних дел, охраняют сотрудники Службы безопасности Украины. Речь идет о спецподразделении "Альфа".

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info. Отмечается, что такую информацию им подтвердили несколько источников (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Так, журналисты еще в ноябре зафиксировали, по их словам бронированный, Chevrolet Suburban. Из него выходил мужчина, а также мальчик, который затем садился в Mazda 3, зарегистрированную на секретаря президента Владимира Зеленского и жену Гогилашвили – Марию Левченко.

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Отмечается, что номер внедорожника закреплен за Volkswagen Transporter, а партия последних в 2019 году поступила на баланс СБУ.

Один из источников издания, в мужчине, вышедшим вместе с ребенком, узнал сотрудника "Альфы".

В СБУ в ответ на запрос завили, что информация, касающаяся лиц, которым предоставлена охрана, является конфиденциальной. Также там заверили, что спецслужба действует в рамках законодательства.

В то же время журналисты добавили, что в другом правоохранительном органе им подтвердили, что семье Гогилашвили предоставлена охрана. Однако в каком именно органе и кто сказал, не уточняется.

Сами Левченко и Гогилашвили не ответили на звонки журналистов и направленные им вопросы.

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