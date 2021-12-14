Семью уволенного замминистра Гогилашвили охраняют сотрудники "Альфы" СБУ – СМИ
Журналисты утверждают, что семью Александра Гогилашвили, которого недавно уволили с должности заместителя министра внутренних дел, охраняют сотрудники Службы безопасности Украины. Речь идет о спецподразделении "Альфа".
Об этом говорится в расследовании Bihus.Info. Отмечается, что такую информацию им подтвердили несколько источников (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).
Так, журналисты еще в ноябре зафиксировали, по их словам бронированный, Chevrolet Suburban. Из него выходил мужчина, а также мальчик, который затем садился в Mazda 3, зарегистрированную на секретаря президента Владимира Зеленского и жену Гогилашвили – Марию Левченко.
Отмечается, что номер внедорожника закреплен за Volkswagen Transporter, а партия последних в 2019 году поступила на баланс СБУ.
Один из источников издания, в мужчине, вышедшим вместе с ребенком, узнал сотрудника "Альфы".
В СБУ в ответ на запрос завили, что информация, касающаяся лиц, которым предоставлена охрана, является конфиденциальной. Также там заверили, что спецслужба действует в рамках законодательства.
В то же время журналисты добавили, что в другом правоохранительном органе им подтвердили, что семье Гогилашвили предоставлена охрана. Однако в каком именно органе и кто сказал, не уточняется.
Сами Левченко и Гогилашвили не ответили на звонки журналистов и направленные им вопросы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Машину Гогилашвили, которая направлялась в сторону зоны ООС на Донбассе, остановили полицейские, однако транспортное средство притормозило не сразу. Гогилашвили был возмущен тем, что его остановили и что сотрудники правоохранительных органов не знают его, замглаву МВД, в лицо.
Глава МВД Денис Монастырский инициировал служебное расследование в отношении чиновника, а президент Украины Владимир Зеленский потребовал увольнения Гогилашвили с должности заместителя министра внутренних дел. Затем Кабмин уволил заместителя министра.
Сам Гогилашвили извинился за свое "чрезмерно эмоциональное" поведение.
Журналист Юрий Бутусов рассказал о подробностях инцидента с Александром Гогилашвили. По его словам, чиновник напал на капитана полиции, используя охрану спецназовцев ГУР Минобороны, а также бронеавтомобиль посольства США. Он отметил, что после такого скандала представителя МВД должны уволить.
В сети появилось видео нового инцидента со скандальным поведением Гогилашвили. На нем чиновник в грубой форме с использованием нецензурной лексики разговаривает с правоохранителями в Киеве.
Подробнее о том, чем известен Гогилашвили, читайте в нашем материале.