Закон не для всех: спустя два года после ДТП с Кулебой расследование так и не завершено

Спустя два года после жуткой аварии, одним из участников которого был на тот момент Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба, расследование так и не завершено. Соответственно, не объявлено подозрение. Несмотря на заявления власти, что закон один для всех, применяют его у нас избирательно.

Подробнее о том, что происходит с резонансным делом, читайте в материале OBOZREVATEL.

В деле о ДТП с Кулебой на перекрестке Чабаны-Гатное под Киевом, которое произошло 24 ноября 2019 года, никому до сих так и не объявили о подозрении. В результате того, что высокопоставленный чиновник выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, произошло столкновение с микроавтобусом.

Toyota, в которой находился Николай Кулеба со своими детьми, после удара врезался в отбойник.

Видео дня

Все участники аварии были травмированы, в том числе и сыновья детского омбудсмена, которые находились в его автомобиле.

У 10-летнего Елисея были переломы таза, челюсти, ушибы разной степени. А 19-летний Тимофей был госпитализирован в бессознательном состоянии и медики ввели его в искусственную кому.

Сам омбудсмен также получил травмы, однако вышел на связь уже через несколько часов после ДТП, а через четыре дня "принимал" у себя в палате 21-летнего водителя Volkswagen. Парень впоследствии признался журналистам, что Кулеба оказал ему материальную помощь и по сути оплатил лечение.

То, что в такой аварии все выжили, врачи назвали чудом. А в МВД уже на следующий день после ДТП заявили, что по первым данным следствия виновен чиновник: именно он нарушил правила.

Однако дальше "что-то пошло не так".

OBOZREVATEL удалось связаться с Николаем Кулебой. Он сообщил, что "там до сих пор проводится экспертиза". Что касается самочувствия его детей, которые находились в машине в момент аварии, Кулеба ответил: "Все прекрасно, дети восстановились".

Также, по его словам, нет никаких претензий и со стороны второго водителя, пострадавшего в ДТП. "Претензий нет, их не было изначально", – добавил экс-омбудсмен.

В полиции Киевской области на информационный запрос OBOZREVATEL ответили, что по данному событию уже допрошены свидетели, изъяты (и просмотрены) видеозаписи, но проведены еще не все экспертизы.

"Правоохранители провели следственные эксперименты с участниками ДТП и экспертизы, среди которых судебно-медицинские, фототехническая, экспертиза исследования технического состояния автомобиля, транспортно-трассологоческая. В настоящее время проводится комплексная судебно-медицинская, видеотехническая и автотехническая экспертиза, после получения результатов которой будет принято конечное процессуальное решение", – сообщили в полиции.

В Киевской областной прокуратуре нам также подтвердили, что расследование еще не завершено: "В данное время досудебное расследование продолжается, проводятся следственные действия".

Судя по всему, опасения, что дело решили "похоронить", были небезосновательными. И несмотря на то, что Кулебу в июне 2021 года уволили с поста Уполномоченного президента Украины по правам ребенка, подвижек пока не видно.

Спустя два года после аварии расследование так и не завершено, а ведь в этом случае нарушение ПДД привело к тяжким последствиям и за это по закону виновнику грозит до восьми лет лишения свободы.

В то же время после резонансного ДТП в Харькове, которое совершил местный "мажор" на Infiniti, ему уже объявлено о подозрении и виновник закрыт в СИЗО. Неужели в ДТП с Кулебой кто-то должен был УМЕРЕТЬ, чтобы виновника все же привлекли к ответственности?

Мягко говоря странная ситуация и с расследованием аварии, в которой засветился народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Трухин. Спустя два месяца его так и не допросили. Но подробнее об этом мы расскажем в одной из следующих наших публикаций.

Ситуация критичная: на дорогах страны гибнет больше людей, чем в зоне боевых действий на Донбассе. Только за 10 месяцев 2021 г. Уже произошло 154 480 аварий, в которых потеряли жизнь уже 2592 человека.

В МВД сейчас готовят новый пакет законов, ужесточающий ответственность за нарушение правил дорожного движения. Инициатива однозначно нужная, однако должна быть и неотвратимость наказания.