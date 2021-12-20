Владельцы дома, в котором живут Гогилашвили и Левченко, имеют паспорта РФ, полученные в Крыму, – Бутусов

Владельцы дома, в котором проживает бывший заместитель главы Министерства внутренних дел Александр Гогилашвили, уволенный после громкого скандала с "разборками" с правоохранителями, вместе с супругой, помощницей президента Владимира Зеленского Марией Левченко, якобы имеют гражданство России, а паспорта получили во временно оккупированном Крыму в 2015 году. Речь идет про Вячеслава и Дианы Стрелковских.

Об этом написал журналист, главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов в понедельник, 20 декабря, на своей странице в Facebook. Вместе с ними в доме проживал и начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Супруги Стрелковские получили российские паспорта в Симферополе 7 июля 2015 года. В документе о выдаче значится, что паспорт заменяется взамен того, что был оформлен весной 2014 года. Место регистрации Стрелковских в Крыму – город Ялта, улица Ялтинская, дом 34.

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Как пишет Бутусов, данные о Стрелковском также есть в общедоступной базе Федеральной налоговой службы России.

"Получается, человек, которого начальник ГУР МО считает "обнальщиком", и который сдает в аренду дом близким к президенту людям, может быть тесно связан с Россией, и проходит по различным российским системам учета", – сказано в сообщении.

Отметим, речь идет о доме в селе Хотов. Его площадь – около 350 квадратных метров. Как выяснили журналисты, особняк помощница Зеленского арендует через риелтора. Реальный же собственник имения, согласно информации из государственного реестра недвижимости, Диана Стрелковская. Ее мужа Вячеслава Стрелковского называют организатором ряда крупных конвертационных центров.

Ранее мы писали о том, что Гогилашвили утаил в декларации расходы на аренду дома под Киевом, в котором он живет с семьей и где "приютил" Кирилла Буданова. Факт их "сожительства" представляет угрозу национальной безопасности и должен "беспокоить" СБУ.

Отметим, что в биографии представителя МВД нашли и другие скандальные факты. Как стало известно, ранее Гогилашвили проживал в России, и даже был помощником бывшего российского боксера, политика Николая Валуева.

В декларации Гогилашвили указал своей женой Марию Левченко. Речь идет о женщине, которую Зеленский называл среди своих двух личных помощников. По данным журналистки Татьяны Николаенко, Левченко официально не трудоустроена в Офисе президента и получает зарплату в "Квартале 95". А сам Гогилашвили имеет судимость за мошенничество. Что еще известно о скандальном экс-замминистра МВД, читайте в материале.

Вместе с тем Гогилашвили дал большое интервью после скандала на блокпосту и увольнения с должности заместителя главы МВД. Экс-чиновник ответил на все обвинения, а также заявил, что на него в 2019 году покушались. Подробности – в материале OBOZREVATEL.