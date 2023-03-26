Скандал с приговором суда о штрафе за сексуальное насилие: появились новые подробности

В судебном разбирательстве по факту изнасилования подростками несовершеннолетней девушки в Закарпатской области возникли новые скандальные детали. В первую очередь, возмущение общественности вызвало то, что у ребенка даже не было адвоката.

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Более того, материалы дела свидетельствуют о том, что трое подростков заблаговременно спланировали изнасилование. Об этом говорится в материалах Воловецкого районного суда Закарпатской области.

Согласно судебным материалам, интересы 14-летней девочки в суде представлял сотрудник службы по делам детей Нижневоротского сельского совета. Адвоката у потерпевшей не было.

Примечательно, что именно эта службы по делам детей дала крайне положительные характеристики обвиняемым. Суд принял во внимание, что все трое подростков, которые принимали участие в изнасиловании, "ранее не судимы, положительно характеризуются по месту жительства и обучения, воспитываются в семье с обоими родителями в хороших материально-бытовых условиях".

Кроме того, согласно материалам дела, подростки заблаговременно спланировали изнасилование, снимали преступление на видео, а запись опубликовали в интернете с целью морального давления на потерпевшую.

В свою очередь Telegram-канал "Вартові Еспресо" сообщает, что мама одного из насильников работает секретарем в службе по делам детей Нижневоротского сельского совета, которая, собственно, дала обвиняемым положительные характеристики.

Напомним, на Закарпатье трое подростков летом 2021 года совершили сексуальное насилие над 14-летней девочкой. Процесс совершения насилия обвиняемые снимали на видео и выложили в сеть. Суд назначил наказание злоумышленникам – денежную компенсацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в торговом центре в Броварах Киевской области мужчина попытался изнасиловать девушку в женском туалете. Нападавший был ранее судим.

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