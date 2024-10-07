Нардеп-беглец Дмитрук, которого разыскивает ГБР, дистанционно голосовал на заседании Комитета ВР, – Федорив

Народный депутат Артем Дмитрук, который незаконно выехал из Украины и находится в розыске, голосовал онлайн на заседании парламентского Комитета по вопросам правоохранительной деятельности. Это произошло утром 7 октября.

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Как утверждает соучредительница и лидерка общественной инициативы "Голка" Ирина Федорив в Facebook, во встрече отдаленно участвовали в том числе представители Национальной полиции. Пресс-служба ВРУ отмечала, что заседание было внеочередным, а члены Комитета провели три голосования по законопроектам № 12039, № 11484 и № 9398.

Как передает "Голка" в Telegram, о работе Дмитрука в Раде сообщили сразу несколько народных депутатов (имена источников не раскрываются).

"Мы направили запрос, чтобы узнать, в каких голосованиях Дмитрук участвовал и выяснял ли хоть кто-то у него, как ему удалось перед подозрением бежать за границу", – сказано в посте.

Федорив обратила внимание на то, что у скандального народного избранника до сих пор есть мандат и право участвовать в заседаниях профильных Комитетов.

В чем подозревают Артема Дмитрука

31-летний Дмитрук до избрания в Раду был бизнесменом и профессионально занимался единоборствами, пауэрлифтингом и кроссфитом. Прошел в парламент по мажоритарному округу №133 (Одесская область) от партии "Слуга народа". Однако он пробыл в президентской фракции недолго – в ноябре 2021-го коллеги проголосовали за его исключение. Впоследствии Дмитрук вошел в депутатскую группу "Восстановление Украины", членом которой является до сих пор.

Дело Дмитрука касается нескольких статей Уголовного кодекса Украины:

– умышленного причинения группой лиц работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 345);

– завершенное покушение на похищение огнестрельного оружия группой лиц (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 262);

– умышленного причинения телесных повреждений средней тяжести (ч. 1 ст. 122);

– грубого нарушения общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью (ч. 1 ст. 296).

Согласно информации Офиса генерального прокурора и Государственного бюро расследований, речь идет о двух эпизодах.

Первый – это драка в Одессе в марте 2022 года, где Дмитрук, вероятно, вместе с группой лиц напал на правоохранителя, причинил ему телесные повреждения и пытался похитить его оружие.

Второй эпизод – это драка в центре Киева 5 октября 2023 года, когда народный депутат, по версии следствия, во время спора избил военного. Добавим: в этом правонарушении замешан также нардеп Александр Куницкий.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 25 августа Артему Дмитруку официально сообщили о подозрении. За два дня до этого, по данным СМИ, он покинул Украину.

– В ГБР считают, что народный избранник незаконно пересек границу в направлении Молдовы в районе пункта пропуска "Павловка". Предварительно, он перешел госграницу пешком.

– 29 августа Печерский районный суд Киева арестовал политика. Была инициирована процедура его розыска, в том числе международного.

– Уже в начале сентября Дмитрука заметили в Лондоне. Он посетил ТЦ Westfield London на западе города вместе с женой и ребенком. Журналисты установили, где именно поселился политик.

– Офис генерального прокурора Украины заявил, что активно работает над экстрадицией скрывающегося от правосудия парламентария.

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