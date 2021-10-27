Пострадали двое людей: 16-летний виновник смертельного ДТП в Харькове два года назад устроил стрельбу в супермаркете. Фото

Водитель Infinity, устроивший ДТП с двумя погибшими на улице Одесской в Харькове 26 октября, в 2019 году якобы стрелял из пневматического пистолета в семью сверстницы. Девочка пожаловалась родным, что он ее обижал. Выяснение отношений переросло в стрельбу.

Когда мама и брат девочки пришли поговорить с обидчиком – 14-летним Николаем – он якобы им угрожал и начал стрельбу. Об инциденте писало издание vgorode (чтобы посмотреть видео доскролльте до конца страницы).

Он произошел в супермаркете "Таврия В". Пострадал 19-летний Влад Васильев, который после встречи с Николаем оказался в больнице, и его мама 39 лет. По словам парня, обидчик сестры угрожал, что посадит семью, и заявлял, что "его куртка стоит больше, чем они".

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"После нашего с мамой предложения выйти в более тихое и спокойное место, он согласился, но когда мы спускались по эскалатору, Николай открыл огонь. 5-7 выстрелов досталось мне и 1-2 моей маме", – рассказал пострадавший.

Внимание, фото 18+!

О том, что стрелок в супермаркете – это действительно водитель, устроивший смертельную аварию, достоверной информации пока нет.

По факту стрельбы правоохранители открыли уголовное производство, но о его дальнейшем движении ничего не сообщалось.

Отметим, что по предварительным данным Telegram-канала "Х***й Харьков", виновник аварии несовершеннолетний – 2005 года рождения. По информации канала, его зовут Харьковский Николай Михайлович.

В сети также опубликовали его фото из больницы.

Как сообщал OBOZREVATEL, авария произошла 26 октября. Infiniti двигался на огромной скорости на красный сигнал светофора и врезался в машину марки Chevrolet Aveo, которая ехала на разрешающий сигнал. Двое человек погибли, еще двое получили серьезные травмы.