Школьник сел за руль Touareg, четверо погибли: детали страшного ДТП на Херсонщине

В Бериславском районе Херсонской области на трассе произошло страшное ДТП. Внедорожник Volkswagen Touareg вылетел с дороги и врезался в дерево – авто буквально сплющило.

Оказалось, что автомобилем управлял 15-летний Ярослав Потапенко из пгт. Великая Александровка. Вместе с ним на месте аварии погибли трое его друзей, еще двое получили тяжелые травмы.

Подробности трагедии читайте в материале OBOZREVATEL.

Как рассказали в полиции Херсонской области, ДТП произошло почти в час ночи 24 октября между селами Давыдов Брод и Малая Александровка Бериславского района.

То, что из шести ребят, ехавших в автомобиле, выжили двое – правоохранители называют чудом.

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"На машину было страшно смотреть. Скорость, по предварительной информации, была в районе 150 километров в час. Водитель не справился с управлением и авто вылетело с дороги, а затем врезалось в дерево. Удар был сильнейший", – рассказали OBOZREVATEL в полиции.

15-летний водитель Ярослав Потапенко мгновенно погиб, как и трое его друзей: им было 15, 20 и 21 год (Кравченко, Дубовой и Заикин).

Двух 17-летних парней отвезли в Великоалександровскую центральную районную больницу. Одного из них, Влада Самойлова, получившего многочисленные переломы (таза, теменной кости и т.д.) по санавиации доставили в Херсон. Второго – Сережу Прокопца – в состоянии средней степени тяжести сейчас лечат в ЦРБ.

Как рассказали нашим журналистам местные жители, друзья якобы собрались вместе отметить день рождения Влада Заикина. "Ребята веселились, выпивали, а потом поехали кататься", – рассказал собеседник OBOZREVATEL.

Находился ли в состоянии алкогольного опьянения 15-летний Ярослав, который управлял автомобилем, пока неизвестно. В полиции ждут результата судмедэкспертизы. Однако жизнь ни самому Ярославу, ни другим ребятам, это уже не вернет.

В Великой Александровке все шокированы трагедией. Такой одновременной гибели подростков местные жители не помнят.

По их словам, все ребята были из очень обеспеченных семей. "Финансовое положение намного выше среднего: родители фермеры, бизнесмены – сети магазинов, много земли... Родители дружили, у них было много общих интересов, а потом сблизились и ребята", – рассказали в поселке.

В Великой Александровке хорошо знают семью Ярослава Потапенко. С уважением отзываются о его маме. "Ольга отсюда родом. Уехала учиться во Львов, а спустя годы вернулась с двумя сыновьями, но уже без мужа – они развелись. Женщина сама растила близнецов, ее мама рано умерла, но помогал дядя", – поделились соседи.

По их словам, Ольга – местная бизнесвумен. Мальчики росли в достатке. Судя по фото в Instagram, некоторое время тому у ребят появился отчим. Ольга Потапенко выкладывала их совместные фото с мальчиками на отдыхе в Турции.

В полиции Херсонской области OBOZREVATEL рассказали. что Ярослав взял мамин автомобиль во дворе. Однако местные жители говорят, что Ольга Потапенко ездила на другой машине, а Volkswagen Touareg якобы дядин.

Как бы то ни было, но на нем катался подросток не впервые. "Раньше катались и ничего не случалось. Все это просто страшное стечение обстоятельств", – рассказала нашим журналистам знакомая Ярослава.

Не видели ничего странного (и страшного) в том, что 15-летний школьник ездит без прав, даже взрослые. Мол, на своей же (семейной. – Ред.) машине, а не на чужой. В курсе, как оказалось, были даже учителя...

На слова о том, что трагедии можно было бы избежать, все бурно реагируют: "Дети погибли, а почему – уже неважно". А вот о том, что завтра трагедия может повториться, не хочет думать никто.

25 октября в Великоалександровке попрощались с четырьмя погибшими в ДТП друзьями. За жизнь двоих еще борются врачи...

P.S. OBOZREVATEL постоянно пишет о дорожно-транспортных происшествиях, чтобы обратить внимание на сложившуюся ситуацию. На дорогах Украины гибнет больше людей, чем в зоне боевых действий на Донбассе. Идет война на дорогах. Не оставайтесь равнодушными – ситуацию нужно менять!