Гонял без прав, авто принадлежит матери: в Нацполиции раскрыли подробности о виновнике ДТП в Харькове. Видео

16-летний Николай Харьковский, который совершил смертельное ДТП в Харькове, управлял авто Infinity, что зарегистрирован на его мать – Марину Дегтярь.

Водительского удостоверения у него нет. Об этом стало известно во время брифинга Нацполиции. Правоохранители сообщили, что после аварии подросток находится в нормальном состоянии, в госпитализации не нуждался. На момент совершения ДТП был трезв.

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В полиции отметили, что Харьковский на авто проехал на красный сигнал светофора со скоросью выше 100 км/час. При этом в полицию пришло уведомление об угоне авто уже после совершения ДТП.

В полиции подтвердили, что 18 сентября 2021 года Харьковский был привлечен к админответственности за нарушение ПДД. На него было составлено 2 админпротокола, которые еще не рассмотрел суд.

В 2019 году подросток был привлечен к уголовной ответственности за приченение телесных повреждений средней тяжести к двум годам лишения свободы с применением ст. 75 ККУ, получил условное отбывание срока на 1 год. Тогда он в супермаркете выстрелил из пневматического пистолета в женщину и направил его на ребенка.

В четверг, 28 октября, суд изберет ему меру пресечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 26 октября в Харькове автомобиль Infiniti, двигаясь на огромной скорости по улице Одесской, врезался в машину марки Chevrolet Aveo, которая ехала на разрешающий сигнал светофора по проспекту Гагарина. В итоге транспортные средства буквально разорвало на части, один человек погиб, еще трое получили серьезные травмы.

Водителем авто Infiniti, который в Харькове устроил смертельное ДТП оказался несовершеннолетний Харьковский Николай Михайлович, 20.08.2005 года рождения.

Также известно, что отец 16-летнего Николая работает продавцом мяса на на Благовещенском (Центральном) рынке. А мама проживает в Австралии и материально обеспечивает сына.