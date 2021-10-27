Отец 16-летнего водителя Infiniti сделал скандальные заявления о смертельном ДТП в Харькове. Эксклюзив

Отец 16-летнего водителя Infiniti Николая Харьковского, который совершил страшное ДТП в Харькове с погибшим и тремя пострадавшими, решил пойти ва-банк. Несмотря на то, что его сын ранее уже привлекался к административной и уголовной ответственности (и получил условный срок), папа отрицает его вину. Как тогда, так и сейчас.

В эксклюзивном блиц-интервью OBOZREVATEL Михаил Харьковский сделал ряд скандальных заявлений, цель которых довольно очевидна, однако важна для понимания вариантов развития событий.

Далее приводим его прямую речь – без наших комментариев.

У ребенка пробита башка и зашить ее мы вряд ли успеем, потому что его сегодня должны отправить в СИЗО. Первую помощь ему оказали. Просто он в болезненном шоке… Он был в шоковом состоянии и не понимал всех последствий своих травм. У него что-то с бедром и с черепом. Но рентген делали, в черепе вроде как нет никаких кровоизлияний. Все чисто.

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В больнице его не оставили. Хотя я им предлагал оставить его в четвертой неотложке. Говорил: вы же видите, в каком он состоянии, пусть отлежится – он неадекватен, его тошнит. Ему плохо было.

Его просто хотят сделать виновным во всем этом, а есть информация, что за рулем был не он. За рулем был другой парень, один из его друзей, которые были в машине. Имя не могу сказать, я сейчас просто растерянный, эти имена в голове могли перемешаться…

Понимаете, какая получилась ситуация. Эта машина попала к автослесарю, а тот стал что-то мутить. Знаете, какие это люди? Вот он вызвал подозрение. Ребенок поехал, говорит: "Папа, надо забрать машину и отвезти на другое СТО".

Когда они приехали туда этой компанией, за руль сел другой человек, а не Коля. И они погнали эту машину. Автослесарь это может подтвердить, что за руль сел не Николай (в то же время отец отказался дать его контакты. – Ред.). Сел другой парень.

Infiniti – автомобиль нашей семьи. То, что говорили будто автомобиль подарили сыну – это черный пиар, это говорит о том, что идет направленный удар на Николая. Над этим работают блогеры. Они даже написали, что родители подали заявление об угоне машины (Infiniti. – Ред.). Мы никакого заявления не писали!

Ребенок с места происшествия никуда не делся. Он мог спокойно уехать. Мог спокойно свалить. Он мог мне сообщить, а я – приехать и его оттуда забрать.

Это тоже говорит о том, что он невиновен. Если бы он уехал, как уехали другие и куда-то пропали... Стоит подумать, почему они это сделали (в то же время по официальным данным харьковской полиции в реанимации находятся трое пассажиров Infiniti. Также на брифинге 27 октября правоохранители заявили, что после ДТП в полицию поступило обращение по поводу угона. – Ред. ).

Какой, извините, в сраку мой сын – мажор? Я безработный, жена – безработная. В сети могут написать что угодно (была информация, что Михаил Харьковский занимается оптовой торговлей мясом. – Ред.), сейчас я временно безработный.

У нас была машина, мы ее продали – купили другую. Вот и все. Сколько Infiniti стоит, я не знаю, сказать эту информацию вам не могу.

Мама Николая, моя жена, сейчас отдыхает вместе с двумя другими моими детьми (в сети говорили, что женщина якобы живет в Австралии. – Ред.). Не рядом.

Инцидент со стрельбой два года назад действительно был. То, что писали в Instagram и Telegram, что женщина пострадала, ее сын пострадал, что стреляли в них…

Я вам скажу одно: ее дочка спровоцировала Колю, а после это пришла эта мама, взяла с собой брата… Пришли в кафе бить Коле рожу.

А когда он оказал сопротивление, которого они не ожидали… И он перебрал, я его не оправдываю.

Есть такие страны мира, как Америка, там бы судили этих людей, которые пришли к малолетнему человеку, начали ему угрожать и запугали. Ее (этой женщины. – Ред.) старший сын сначала ударил Колю. У него (сына. – Ред.) есть подтверждение – гайморит, есть справки.

Справедливо или нет расследовала полиция – я не могу сказать. Мой сын был виноват лишь в том, что стрелял. Он превысил свои полномочия. Это по законам нашей страны. Но его жизни была угроза, он был испуган.

Мы предлагали этим людям все компенсировать, но они отказались. Выставили сумасшедшие 250 тысяч гривен морального ущерба. Мы им объяснили, что у нас семья не такая богатая, и таких денег у нас просто нет, а затем предложили сумму, которой располагали.

Но нам предложили засунуть эту сумму в одно место и сказали, что ребенка будут судить. Мы только попросили, чтобы у сына не была запятнана репутация – пойдем на мировую, напишете отказ по-человечески.

Сумма их наша не устроила, им захотелось больших денег.

Лечение той женщины обошлось в 8 тысяч гривен, это подтверждено чеками. Эти деньги выплачиваются.

Мы никаких исков не подавали, мы хотели мировую. Мой сын с самого начала вину признал и не спорил ни с кем, сказал: "Да, я виноват". И то, что говорят, что он не извинился, вел себя нагло – это все просто человеческий фактор.

Я все это запретил ему делать. Это были чужие машины (Николай был за рулем и выкладывал видео в Instagram. – Ред.). Это были его друзья, с которыми он проводил время.

Сейчас такой резонанс, что если на чашу весов уложить весь тот черный пиар, который вывалили на моего сына, и все два-три защитных действия, которые у нас есть на руках, они просто не "вытянут".

Если нам уже поступают угрозы о том, что будет самосуд, что нас придут, убьют, зарежут…

Слава богу, что других сыновей нет дома и я могу не беспокоиться о них, об их жизни и о здоровье.

Это жуткая ситуация – погиб человек. Я все понимаю, я человек православный, и так же воспитываю детей. Для нашей семьи это огромная беда, у нас в роду такое не происходило.

Мне тоже нужно знать правду: есть на моем сыне смертный грех или нет. Ему с этим жить всю свою жизнь, если грех есть. Меня сейчас захлестывают эмоции, но я не сказал ни слова неправды.

Вся информация, выложенная в соцсетях, направлена на негативные стороны Николая. Но поверьте, парень он с завышенным чувством справедливости, ответственный – у него во дворе целый сад, он за ним следит, он убирает, он никогда людям не отказывает. Всем помогает. Ну, получилось так – что ж теперь, всю жизнь перечеркнуть?

Понимаете, я тоже хочу правды. Я тоже хочу, чтобы невинный человек не пострадал.

Если мой сын виноват – он будет отвечать, если не виноват, то ему не надо отвечать за чужой поступок.

С самого начала общения со следователем была только одна позиция: ваш сын попал. То, что за рулем мог быть кто-то другой, даже не рассматривалось. Когда я хотел поднять этот вопрос, мне сказали что лучше не стоит, что лучше пойти на "попятную" со следствием. Что это улучшит положение моего сына.

Травма Николая спорная. Где он сидел ( в машине. – Ред.), откуда вылетел – никто этого не знает. Информация начнет искажаться, а свидетели будут говорить то, что им скажут.

Я думаю, что все видео, которые подтверждают невиновность Николая, будут уничтожены.

Но это будет козырем в моих руках. Если эти съемки не обнаружатся, это будет говорить о том, что кто-то позаботился, чтобы их убрать.

В машине с Колей были еще трое человек, почему их не опрашивают и они будут сидеть дома, а мой сын в изоляторе?

Не знаю, как насчет суда… Сейчас у меня голова забита, я некоторые вещи, как точно все происходило… Могу ошибиться.

В сеть слили переписку, в которой 16-летний Николай Харьковский хвастался, что гонял на "красный", разбивал авто и "решал" проблемы с полицейскими за 100-200 долларов

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