Мать парня, погибшего в ДТП с Зайцевой: мне поступают от нее выплаты по 30 грн, я считаю это издевкой

Родственники некоторых погибших в масштабном ДТП в Харькове с участием Елены Зайцевой считают, что справедливости в деле достичь так и не удалось, несмотря на приговор суда. Одна из потерпевших пожаловалась, что получает от виновницы смертельного происшествия мизерную компенсацию-"издевку".

Так, мать жертвы ДТП Александра Светлана Виниченко рассказала, что периодически ей поступают выплаты от Зайцевой по 30-40 гривен. Об этом сообщается в материале "Сегодня".

Александр был единственным сыном Светланы. Как заявила женщина, даже такие незначительные суммы Зайцева переводит не регулярно, а каждые два-три месяца.

"Я считаю это издевкой. Каждый раз, когда я вижу эти суммы, у меня начинается истерика. Лучше ничего не надо", – сказала Виниченко.

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Она добавила, что с 30 гривен компенсации ей еще приходится платить налог – около 7 гривен.

Юрист Лариса Матвеева, которая представляла потерпевших в суде, считает: никакого раскаивания у Зайцевой "и близко нет".

Винниченко в свою очередь подчеркнула, что для нее главное – это живая память о сыне. Как рассказала женщина, многие знакомые часто приезжают к могиле парня в Сумы.

"Он мне все чаще снится, снится подростком, 12-летним и 18-летним", – добавила Светлана.

Напомним, что 18 октября исполнится 4 года со дня масштабного дорожно-транспортного происшествия на улице Сумской. В этой аварии погибли шесть человек, еще шесть пострадали.

Внедорожник Lexus, за рулем которого находилась Алена Зайцева, сбил толпу людей на тротуаре после столкновения с другим авто – Volkswagen Touareg. Последним управлял Геннадий Дронов.

Виновница инцидента – приемная дочь местного бизнесмена Василия Зайцева. На момент аварии она была студенткой третьего курса Харьковского нацуниверситета.

Оба водителя, согласно решению суда, получили по 10 лет тюрьмы. Верховный суд Украины в апреле-2020 решил, что Зайцева и Дронов будут отбывать полный срок наказания.

Зайцева находится в Покровском исправительном центре в Днепропетровской области, а Дронов – в колонии на Полтавщине.

Как писал OBOZREVATEL, Светлана Виниченко не единственная потерпевшая, которая попала в такую ситуацию. Так, ранее на мизерные компенсации жаловалась Тина Шевцова, сестра погибшей Нины Кобесовой. Женщина сообщала, что дважды получила по 24 гривны.