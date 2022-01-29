ГБР разыскивает женщину, которая вывезла Рябчука из Днепра после стрельбы на "Южмаше"

Юрий Сергиенко
Расследования
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ГБР разыскивает женщину, которая вывезла Рябчука из Днепра после стрельбы на 'Южмаше'

Государственное бюро расследований ищет свидетелей, которые видели Артемия Рябчука после убийства сослуживцев на заводе "Южмаш". Среди них и женщина, подвозившая нацгвардейца.

Об этом сообщается на Facebook-странице ГБР. Ведомство просит связаться со следователями.

"Следователи ищут свидетелей и очевидцев, которые видели Артемия Рябчука, устроившего стрельбу на Южном машиностроительном заводе в Днепре", – сказано в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый скрылся с места преступления с боевым оружием, ходил по жилым кварталам Днепра, а затем остановил легковушку. По данным следствия, женщине, которая была за рулем машины, он приказал отвезти его в город Подгородное (под Днепром).

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Пост ГБР.

Напомним, что массовое убийство произошло 27 января ночью на территории завода "Южмаш". Военнослужащий Нацгвардии Артемий Рябчук застрелил пятерых сослуживцев и еще пятерых ранил. Его задержали спустя несколько часов в Подгородном.

Как сообщал OBOZREVATEL, суд отправил Рябчука под стражу без права внесения залога. На заседании нацгвардеец признал вину и заявил, что раскаивается в совершенном.

Также появилась информация, что командование воинской части, где служил Рябчук, якобы доводило солдат до самоубийства. Позже выяснилось, что в этой части при странных обстоятельствах погибали военные, а бывшая военнослужащая Елена Липовенко рассказала об издевательствах и травле.

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УкраинаСолдат расстрелял сослуживцев в ДнепреГосударственное бюро расследованийНациональная гвардияАртемий Рябчук