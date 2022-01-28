В Днепре изберут меру пресечения солдату, который убил пять человек. Все детали трагедии

В пятницу, 28 января, суд в Днепре должен избрать меру пресечения нацгвардейцу Артемию Рябчуку, который 27 января убил пятерых военных на заводе "Южмаш". Правоохранители будут ходатайствовать о присуждении ему содержания под стражей без альтернативы возможному залогу.

Об этом рассказали на совместном брифинге советницы по коммуникации ДБР Татьяны Сапьян и пресс-секретаря Нацполиции Марьяны Ревы. Следователи уже сообщили задержанному о подозрении в умышленном убийстве, дизертирстве, похищении, присвоении и вымогательстве военнослужащим оружия.

Кроме того, в процессе следствия будет установлено, не находился ли парень в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, также ему назначат экспертизу по психологическому состоянию.

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Отмечается, что правоохранители проверяют несколько версий трагедии, а также информацию о травле парня и драке, якобы произошедшей несколько месяцев назад между военными.

Напомним: 27 января в городе Днепр солдат срочной службы расстрелял стражу военнослужащих Национальной гвардии. В результате инцидента погибли пять человек. Также пятеро получили огнестрельные ранения. Стрелком оказался солдат срочной службы Артемий Рябчук 2001 года рождения.