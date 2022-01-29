В воинской части 'днепровского стрелка' при странных обстоятельствах гибли солдаты. Все подробности

Воинская часть 3021 Нацгвардии Украины в Днепре стала известной на всю страну 27 января, когда солдат-срочник Артемий Рябчук расстрелял своих сослуживцев. Вскоре выяснилось, что дурная слава о части ходит давно – там не раз при странных обстоятельствах погибали военнослужащие.

Родители умерших солдат пожаловались на "дедовщину" в в/ч и думают, что их дети могли стать свидетелями того, что не должны были видеть. Об этом сообщает ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В 2018 году в воинской части 3021, которая охраняет "Южмаш", умер 19-летний Мансур Вержаковский их Кировоградской области. Командование сообщило, что парень якобы застрелился через два месяца с начала службы.

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До этого с его банковской карты якобы пропали 200 гривен, а родителям приходили уведомления, что кто-то пытается ее взломать и снять наличные. Сам Мансур при этом на сослуживцев не жаловался и ни о каких конфликтах родным не рассказывал.

В деле о смерти парня его родные нашли немало несостыковок. На теле Мансура обнаружили синяки, а выстрел пришелся на правую сторону головы, хотя солдат был левшой. Производство пытались закрыть четыре раза, а сейчас следователи снова начали разбираться в причинах трагедии.

"Пуля попала в шею, вышла через голову. Независимый судмедэксперт нам сообщил, что траектория пули не природная. Физически сделать сам такой выстрел он не мог", – рассказал отец парня.

Еще одна странная смерть связана с именем 20-летнего Андрея Кибы, который тоже приехал на службу в Днепр из Кировоградской области. В 2019 году, по официальным данным, его тело нашли на одном из постов на территории "Южмаша". Мать парня утверждает, что обстоятельства гибели сына ей до сих пор не известны.

"Я считаю, что мой сын стал свидетелем того, чего не должен был видеть. Его убрали. Вообще, о каких-то конфликтах он не рассказывал, но говорил, что ту работу, которую поручали делать "старшакам", они перекладывали на молодых солдат-срочников. Доходило до того, что они руками толкали вагон поезда", – рассказала женщина.

Кроме того, она не уверена, что на самом деле похоронила Андрея. Когда гроб с телом солдата транспортировали из Днепра на его родину, машина скорой помощи в сопровождении солдат исчезла из виду. Родные, которые ехали следом на другом авто, не смогли ее найти.

В результате семья вечером вернулась домой, а тело их сына в заявленное место так и не привезли. На следующий день им позвонили из морга и сказали лишь, что туда доставили тело солдата с пулевым ранением головы. Гроб открывать родным не разрешили.

"Патологоанатом позже заявил, что в морг его доставили только в четыре часа утра. Где можно было быть все это время? Мне кажется, что это было сделано специально. Возможно, я хоронила не своего ребенка", – предположила мать Андрея.

Напомним: ранее командование днепровской части НГУ, где расстреляли военных, обвинили в ряде преступлениях. Люди, которые там служили, рассказали о травле и случаях доведения до самоубийства. В воинскую часть с обысками пришло Государственное бюро расследований.

Бывшая военнослужащая Елена Липовенко сообщила об издевательствах и травле в упомянутой части 3021 в Днепре. Она служила там в 2018-2019 годах. Подробности о том, что происходило во время ее службы, и как девушке удалось выжить, читайте в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Трагедия на ЮМЗ в Днепре произошла рано утром 27 января. Солдат срочной службы расстрелял караул военнослужащих Национальной гвардии. В результате инцидента погибли пять человек. Еще пятеро получили огнестрельные ранения.