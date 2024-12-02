Говорили, что был за рулем, а стал 'пассажиром': в деле о жутком ДТП в Днепре произошел скандальный поворот. Эксклюзив

В Днепре правоохранители расследуют жуткую аварию 1 декабря, в которой погибла 10-летняя девочка и пострадали четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних. Задержан водитель автомобиля BMW, на скорости врезавшийся в Ford с детьми, хотя в сети распространялась информация, что за рулем был не он, а его "пассажир", который недавно уже был оштрафован за ДТП.

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Об этом OBOZ.UA стало известно из собственных источников. Они отметили, что жертва смертельной аварии не переходила дорогу, как сначала писали некоторые местные паблики, а была пассажиркой протараненного авто.

Минувшим вечером Ford осуществлял маневр разворота возле остановки общественного транспорта на улице Набережная Заводская, когда в него врезался BMW с номерным знаком КТ7777ВТ. Когда очевидцы снимали видео с места аварии, номеров на втором авто уже не было.

В салоне первого авто погибла 10-летняя девочка. Еще двое несовершеннолетних и двое взрослых, в том числе водитель, получили травмы разной степени тяжести. Их позже госпитализировали.

На месте аварии правоохранители задержали водителя BMW по ст. 208 Уголовно-просесуального кодекса Украины. Предварительно, это совершеннолетний житель Днепра Олещенко В. В., 2007 года рождения.

Рядом с ним был, как утверждается, пассажир по имени Бессонов А. О., 2007 года рождения. Однако местные Telegram-каналы распространили некоторую личную информацию этого юноши со словами, что именно он был за рулем авто, который на скорости протаранил Ford.

По словам источников OBOZ.UA, этот днепрянин уже был участником аварии в городе, и тогда его привлекали к административной ответственности за управление автомобилем без права на управление транспортными средствами.

Это ДТП произошло 25 августа 2024 года на улице Д. Яворницкого: Бессонов А. О., находясь за рулем BMW КТ7777ВТ, совершил наезд на двух пешеходов, пересекавших проезжую часть по переходу. Пострадавшие получили легкие телесные повреждения, что подтверждено выводами судебно-медицинской экспертизы, проведенной в ходе досудебного расследования.

"Водитель Бессонов А. место происшествия покинул и был установлен сотрудниками полиции. На Бессонова составлены административные протоколы по ст. 124 (ДТП) и ст. 122-4 (оставление места ДТП) КУоАП", – отметили собеседники.

По неподтвержденной информации из днепровских пабликов, упомянутый парень регулярно гонял по городу без прав на большой скорости, а за предыдущую автомобильную аварию он "отмазался".

По факту смертельной аварии в Днепре 1 декабря следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 ноября на улице Симиренковской в Днепре 23-летний водитель Ford Sierra сбил трех восьмилетних школьников. В результате аварии один ребенок погиб, двое других были госпитализированы.

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