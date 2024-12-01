В Днепре произошло жуткое ДТП: водитель на большой скорости влетел в другой автомобиль, погиб ребенок. Видео и фото

В Днепре вечером 1 декабря произошло смертельное ДТП – столкнулись BMW и Ford. Погибла 10-летняя девочка, еще четыре человека (среди которых двое малолетних детей) пострадали.

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Источники OBOZ.UA сообщили, что авария случилась в 19:45 и вероятный виновник столкновения уже задержан. Предварительно, это водитель BMW. Он возле остановки общественного транспорта на улице Набережная Заводская врезался в автомобиль, который совершал маневр разворота.

10-летняя пассажирка, которая погибла на месте ДТП, ехала в Ford. Травмы получили водитель и трое других пассажиров указанного транспортного средства.

В местных Telegram-каналах публиковали фото и видео с места трагедии. По данным соцсетей, водитель-нарушитель управлял BMW с номерным знаком КТ7777ВТ. Он ехал на огромной скорости.

Распространяется версия, что этот же мужчина может быть причастен к другому серьезному ДТП, которое произошло летом. Тогда его BMW сбил людей на пешеходном переходе в центре Днепра возле ЦУМа. Водитель скрылся с места аварии.

Главное управление Национальной полиции в Днепропетровской области подтвердило, что водитель BMW задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Расследование инцидента продолжается.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 ноября в Бучанском районе Киевщины произошла авария с участием грузовика, легковушки и двух микроавтобусов. В результате ДТП один человек погиб, а четверо были травмированы.

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