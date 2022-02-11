Есть 'несостыковки' с мобильным трафиком: Ярославского заподозрили во лжи по делу о смертельном ДТП

Президент DCH Александр Ярославский, кортеж которого подозревают в сбитии человека на трассе Чугуев – Мартово, вероятно, соврал о своем неучастии в аварии. Как и водитель одной из вспомогательных служб его компании, признавшийся в совершении ДТП.

Мобильный трафик зафиксировал присутствие бизнесмена возле месте трагедии, в отличие от водителя, который находился в 80 км от него. На этот факт также указал блогер Назар Приходько в Telegram.

Авария произошла около 22:55 среды, 9 февраля. После огласки в СМИ о том, что на ее месте обнаружили номерные знаки автомобиля из кортежа Ярославского, в DCH отметили, что за его рулем был один из их водителей.

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Приходько же, ссылаясь на собственные источники, подчеркнул, что упомянутый мужчина тогда находился в городе Дергачи (это в более чем 80 км от Мартового). А бизнесмен "наматывал круги" неподалеку от места ДТП.

"Водитель на момент аварии находился не за рулем, а в Дергачах, расположенных так же в Харьковской области, но к месту аварии на авто за 1:49 часа. Наибольший прикол в том, что Ярославский все это время на другом авто "круга наматывал" поблизости, ожидая водителя. Он (бизнесмен. – Ред.) был там, о чем свидетельствуют данные пеленгации", – подчеркнул блогер.

Камеры видеонаблюдения на упомянутом участке трассы зафиксировали проезд двух автомобилей из кортежа Ярославского сразу после аварии.

Напомним: как только информация о событии получила огласку, Александр Ярославский вылетел за границу. В пресс-службе DCH уточнили, мол, согласно сложившемуся в начале недели рабочему графику, он отправился в британскую столицу Лондон "для встречи с семьей".

Бизнесмен утверждал, что на момент ДТП "был дома и спал", о происшествии же якобы узнал только утром следующего дня. Он отказался комментировать, почему в СМИ публикуют данные о причастности к происшествию его кортежа.

Водителя одной вспомогательных служб компании DCH сначала пытались сделать виновным в ДТП с кортежем бизнесмена на трассе Чугуев – Мартово.

По данным источников OBOZREVATEL, сначала против мужчины зарегистрировали два уголовных производства по обвинению в совершении аварии и оставлении потерпевшего лица в опасности. Но когда стало очевидно, что в тот момент его и близко не было рядом с местом ДТП, дело переквалифицировали в лжесвидетельство.

Заседание было назначено на 15:00 пятницы, 11 февраля.

Сотрудники полиции уже провели обыски по месту жительства Ярославского и водителя. Были изъяты также записи с видеокамер в гостинице, где за день до ДТП останавливался бизнесмен.

Глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский инициировал увольнение Станислава Перлина – начальника ГУНП в Харьковской области. Из-за заведомо ложных показаний, подчеркнул он, для объективного расследования дело должно быть передано в ГУ Нацполиции Украины.

В то же время известно, что ее уже взяла на личный контроль генеральный прокурор Ирина Венедиктова. Она пообещала, что независимо от узнаваемости лица, вероятно причастного к совершению смертельного ДТП, его возможностей и связей, "преступление будут расследовать быстро, качественно и беспристрастно".

Как сообщал OBOZREVATEL, это не первое резонансное дело о ДТП в Украине, где фигурируют VIP-персоны, пытающиеся избежать ответственности перед законом. Среди фигурантов – известные бизнесмены, чиновники, нардепы. Подробнее о ситуации читайте по ссылке.