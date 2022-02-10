Монастырский отреагировал на ДТП с авто Ярославского: уволят начальника полиции Харьковщины

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский решил уволить начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина. Такое решение было принято из-за ситуации вокруг ДТП с участием автомобиля бизнесмена Александра Ярославского.

Об этом глава МВД сообщил на своей странице в Facebook. Он заявил, что имело место попытка скрыть преступление и к ответственности будет привлечен именно тот человек, который был за рулем.

"Принял решение об увольнении начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина", – написал Монастырский

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Он добавил, что будет расследована попытка фальсификации дела о ДТП с кортежем Александра Ярославского.

"Причиной моих действий стало то, что следователи харьковской полиции подали в прокуратуру подозрение, составленное на человека, который заявил, что он был за рулем. Вместо этого уже сегодня стало известно, что этот человек находился во время ДТП в другом месте", – пояснил министр.

Монастырский подчеркнул, что из-за заведомо неправдивых показаний, дело должно быть передано в Главное управление Национальной полиции Украины для объективного расследования.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 9 февраля на трассе Чугуев – Мартовое произошло ДТП – автомобиль насмерть сбил мужчину. За рулем, вероятнее всего, находился президент компании DCH Александр Ярославский.

В компании признали сам факт аварии, но заявили, что за рулем машины с номерными знаками, обнаруженными на месте инцидента, находился водитель, который работает в одной из вспомогательных служб DCH.

Однако источники OBOZREVATEL сообщили, что мобильный трафик Ярославского был зафиксирован на месте аварии, а мобильный трафик водителя – нет. По словам собеседников, водителя на месте ДТП вообще не было.

Напомним также, что еще в 2012 году глава редакционного совета OBOZREVATEL Михаил Бродский обращал внимание правоохранителей на поведение бизнесмена за рулем. Тогда был опубликован ролик, в котором Ярославский нарушал множество правил дорожного движения.