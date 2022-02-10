Ярославский прокомментировал слухи о ДТП якобы с его кортежем на трассе Чугуев – Мартовое

Бизнесмен Александр Ярославский прокомментировал слухи о том, что его кортеж якобы сбил насмерть человека. По его словам, в то время, когда произошло ДТП, он был дома и спал, и о происшествии узнал только утром.

В то же время Ярославский отказался дать свое предположение, почему в СМИ появилась информация о якобы причастности к аварии его кортежа. Об этом сообщает издание "Объектив".

На вопрос, принадлежат ли автомобилям его кортежа номера 0018, которые были найдены на месте происшествия, бизнесмен сообщил, что "не следит за своими номерами". Также Ярославский не стал отвечать, где был его кортеж в то время, когда он находился дома.

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Ранее в СМИ появилась информация, что ночью 10 февраля на трассе Чугуев – Мартовое автомобиль сбил насмерть мужчину, а на месте ДТП нашли автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.

В свою очередь МВД Украины сообщило, что полиция Харьковской области вызовет на допрос возможного участника ДТП Александра Ярославского.

Полиция Харьковской области сообщает, что 9 февраля около 22:55 в районе 534 км автодороги Киев – Харьков – Довжанский неустановленный автомобиль, двигавшийся со стороны города Чугуева в направлении Харькова, совершил наезд на пешехода – мужчину с виду около 50 лет. Тело умершего направлено в морг.

Следователями по факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает от 3 до 8 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет или без такого.

Напомним, в Ирпене Киевской области 7 февраля неизвестный автомобиль сбил мужчину и скрылся. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП.