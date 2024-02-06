Экс-главу Верховного суда Князева после его выхода из СИЗО отстранили от вершения правосудия

Высший совет правосудия до 6 апреля отстранил от вершения правосудия бывшего главу Верховного суда Всеволода Князева, которого подозревают в причастности к масштабной коррупционной схеме и который 31 января вышел из СИЗО под залог. За такое решение проголосовали 14 из 14 членов совета.

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Голосование состоялось на заседании 6 февраля, которое транслировалось онлайн на YouTube-канале Высшего совета правосудия. Своим решением совет удовлетворил ходатайство заместителя генерального прокурора – руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко.

"Временно, до 6 апреля 2024 года, отстранить судью Верховного суда Князева Всеволода Сергеевича от осуществления правосудия в связи с привлечением его к уголовной ответственности", – объявил резолютивную часть решения председатель ВСП Григорий Усик.

В настоящее время Князев, хоть и уволен с должности главы, остается судьей Верховного суда. Уволить его имеет право Высший совет правосудия.

Напомним, 31 января за Князева внесли залог в размере 18,168 млн грн, в тот же день его освободили из-под стражи. За день до этого размер залога для Князева был уменьшен в седьмой раз с начала судебного процесса.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 15 мая 2023 года в НАБУ заявили, что совместно с САП задержали судью Верховного суда во время получения взятки. 18 мая Высший совет правосудия дал разрешение на содержание Князева под стражей. В тот же день ВАКС избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 107,3 млн грн залога.

– К "схеме", по данным следствия, были причастны руководство и рядовые судьи суда. По данным СМИ, Князев получил взятку за решение в пользу олигарха Константина Жеваго.

– Сам Князев сказал в суде, что деньги якобы принадлежали его состоятельным друзьям, а он получил их на хранение.

– 4 октября в НАБУ и САП объявили, что следствие по делу Князева завершено, ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

– 12 октября ВАКС вынес приговор адвокату Олегу Горецкому, который, по данным следствия, был сообщником Князева. Он получил пять лет тюрьмы, но суд дал ему испытательный срок три года и обязал перечислить 21 млн грн на "Армию дронов".

– 27 декабря Печерский суд Киева признал Князева виновным в нарушении ограничений на получение судьями подарков. "Подарок" в размере 906 600 грн в экссудии был конфискован, также Князева обязали уплатить штраф в размере 2550 грн.

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