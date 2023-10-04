В деле экс-главы Верховного суда Князева завершили следствие: все подробности дела

Следствие по делу бывшего председателя Верховного суда Всеволода Князева о получении 1,8 млн долларов взятки завершено. Ему инкриминируют ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса, предусматривающую наказание до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Об этом 4 октября сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). Как отмечается, 3 октября прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования, а детективам НАБУ поручено открыть материалы дела стороне защиты для ознакомления.

По данным следствия, в 2002 году украинский бизнесмен приобрел 40,19% акций горно-обогатительного комбината у четырех компаний.

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18 лет спустя бывшие акционеры обратились в хозяйственный суд с иском, чтобы признать договор о продаже недействительным и вернуть себе акции, однако суд отказал в удовлетворении требований.

В 2022 году апелляционный суд отменил решение первой инстанции и признал недействительным договор купли-продажи акций.

Чтобы не потерять акции, в начале марта 2023 года бизнесмен вступил в сговор с адвокатом "бекофиса" в Верховном суде.

В течение марта-апреля он передал адвокату 2,7 млн долларов, из них 1,8 млн долларов – судьям Верховного суда, остальные – как "оплату" посреднических услуг.

19 апреля Верховный суд принял решение в пользу бизнесмена. В ходе следственных действий НАБУ и САП задокументировали передачу и получение двумя траншами 1,8 млн долларов. Во время получения второго транша в 450 тыс. долларов 15 мая главу Верховного суда и адвоката разоблачили "на горячем", рассказали в САП.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 15 мая в НАБУ заявили, что совместно с САП задержали судью Верховного суда при получении 2,7 млн долларов взятки. Фигуранта заподозрили в участии в крупной коррупционной схеме, в которой замешаны руководство и рядовые судьи ВС.

– По данным СМИ, Князев получал взятку за решения в пользу олигарха Константина Жеваго.

– В суде Князев сказал, что деньги были не его, а его зажиточных друзей, он их якобы получил только на хранение. Суд отправил его под стражу с возможностью внесения залога в размере 80 млн грн.